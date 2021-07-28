Toplum Yararına Program'a (TYP) Katılmaya Hak Kazanan Adaylar Listesi
Başvuruları uygun görülen kişilerden istenilecek belgeler1) Adli Sicil Kaydı Belgesi (E-devlet)2) Sağlık raporu (E-nabız ya da Aile Sağlığı Merkezi)3) Nüfus Fotokopisi5) Hanede Yaşayan Çalışanlara Ait SGK Tescil ve Hizmet Dökümü (E-devlet)6) Hanede Yaşayan Çalışanlara Ait Maaş Bordrosu (Son...
Başvuruları uygun görülen kişilerden istenilecek belgeler1) Adli Sicil Kaydı Belgesi (E-devlet)2) Sağlık raporu (E-nabız ya da Aile Sağlığı Merkezi)3) Nüfus Fotokopisi5) Hanede Yaşayan Çalışanlara Ait SGK Tescil ve Hizmet Dökümü (E-devlet)6) Hanede Yaşayan Çalışanlara Ait Maaş Bordrosu (Son bir aylık)7) Aile Sicil Beyannamesi (Muhtarlık)Katılımcıların, yukarı istenilen belgeleri temin ederek 29/07/2021 Perşmebe günü mesai bitimine kadar Bayraklı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir. Adres: Manavkuyu Mah. 275/1 Sok. No: 12 Bayraklı/ İZMİRNot*: Katılımcı bilgileri, 6698 Sayılı "Kişisel Verilerin Korunması" Kanunu kapsamında gizlenerek ilan edilmiştir.
Kaynak: Habermetre