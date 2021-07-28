Toplum Yararına Program'a (TYP) Katılmaya Hak Kazanan Adaylar Listesi

Başvuruları uygun görülen kişilerden istenilecek belgeler1) Adli Sicil Kaydı Belgesi (E-devlet)2) Sağlık raporu (E-nabız ya da Aile Sağlığı Merkezi)3) Nüfus Fotokopisi5) Hanede Yaşayan Çalışanlara Ait SGK Tescil ve Hizmet Dökümü (E-devlet)6) Hanede Yaşayan Çalışanlara Ait Maaş Bordrosu (Son...