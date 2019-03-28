Toplum Yararına Çalışma Programına Sendika ve Odalardan Tepki

İZMİR'de, KESK ve DİSK'e bağlı sendikalar ile TMMOB'a bağlı odaların yöneticileri, yaptıkları basın açıklamasında, 'Toplum yararına çalışma' programına tepki gösterdi.

KESK ve DİSK'e bağlı sendikalar ile TMMOB'a bağlı odaların yöneticileri ve üyeleri, toplum yararına programlarına tepki gösterdi. Yaklaşık 30 kişilik grup adına basın açıklamasını KESK Dönem Sözcüsü Necip Vardal yaptı. Necip Vardal, "Bu alımlarda işe başlayan kişiler geçici süreyle alınıyor. Genellikle 6 veya 9 ay süreyle çevre temizliği, inşaat işleri, bakım onarım çalışmaları ya da temizlik hizmetleri gibi farklı işlere yönelik mevsimsel ihtiyaçları karşılamak üzere belirleniyor. Kişilerin görev aldıkları süre boyunca sigorta primleri ve asgari ücret devlet tarafından ödeniyor. Toplum yararına programlar ile işe alımlarını liste yöntemi veya kura yoluyla gerçekleştiriyor. Ancak çoğu zaman ve belirli bölgelerde liste yöntemi kullanılıyor ve bu yöntemin ne şekilde uygulanacağına dair kimlerin öncelikli olacağı dışında herhangi bir bilgi yok. Krizin etkisinin emekçiler üzerinde daha da çok hissedildiği bu günlerde İzmir'de de toplum yararına programlar ile işçi alımları hızlandı. İzmir'de çeşitli kamu kurumlarına şimdiye kadar bin 500 işçi alımı yapıldı. Bu sayının seçime kadar artacağı da bilinmektedir" dedi.

Vardal, "Toplum yararına programlarının söylendiği gibi işsizleri istihdama kazandırmak olmadığı, örgütsüz, kısa süreli, esnek, kuralsız çalışma biçimlerini yaygınlaştırma amacı taşıdığı görülmektedir" diye konuştu. Grup açıklamanın ardından dağıldı. - İzmir

Kaynak: DHA