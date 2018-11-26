Toplum Yararına Çalışacaklar

Kur Genel Müdürlüğü tarafından Düzce'de Toplum Yararına Programı kapsamında 6 ay geçici süreli istihdam edilmek üzere toplam 450 kişilik kontenjan tahsisi yapıldı.

Düzce Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada toplum yararına 6 ay süreyle çalışma programı kapsamında 450 kişinin istihdam edileceği bildirildi. Açıklamada "İş-Kur Genel Müdürlüğü tarafından Düzce'de Toplum Yararına Programı kapsamında; 6 ay geçici süreli istihdam edilmek üzere toplam 450 kişilik kontenjan tahsisi yapılmıştır.

Toplum Yararına Çalışma Programına aynı aileden 1 kişi katılabilecek ayrıca aynı ailede iki sigortalı var ise 3'ncü kişi de bu programa katılamayacaktır. Her bir katılımcı sadece bir projeye başvuru yapabilecektir. Toplum Yararına Programı için başvurular 3 Aralık 2018 Pazartesi günü başlayacak olup başvurular 5 gün sürecektir. Müracaat edeceklerin belirtilen süre içinde başvuru yapması gerekmektedir. Başvuru şartlarına haiz adaylar İş-Kur internet sayfasından, İl ve İlçe Belediyelerinde bulunan İş-Kur hizmet noktalarından ya da Düzce Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü'nden başvurularını gerçekleştirebilirler. Toplum Yararına Projesi kapsamında işbaşı yapacak kişiler çevre temizliği, park bahçe temizliği ve düzenlemesi işlerinde çalışacaklardır" denildi. - DÜZCE