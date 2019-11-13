Toplum ruh sağlığı merkezindeki hastalara ebru sanatıyla terapi

13.11.2019 16:24 | Son Güncelleme: 13.11.2019 16:24

Rize Devlet Hastanesi Toplum Ruh Sağlığı Merkezinde tedavi gören hastalar, ebru sanatıyla kendilerini ifade etme imkanı buluyor.

İl Sağlık Müdürlüğü, Rize Gençlik Merkezi ve Ebruli Sanat ve Yaşam Derneğince bugün ilki gerçekleştirilen etkinlikte, yaklaşık 15 hasta, usta öğretici Elvan Ak ile ebru çalışması yaptı.

Belirli periyotlarla tekrarlanacak faaliyete, Vali Kemal Çeber'in eşi Neslihan Ayan Çeber'in yanı sıra İl Sağlık Müdürü Mustafa Tepe, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Seçkin Karaoğlu, Hastane Başhekimi Dr. Öğretim Üyesi Özcan Yavaşi, ilgili yöneticiler ve sağlık çalışanları katıldı.

Sağlık Müdürü Tepe, gazetecilere yaptığı açıklamada, psikiyatri hastalarının, ilaç tedavisinin yanı sıra kendisini topluma katacak, becerilerini ortaya çıkaracak birtakım aktiviteler yapması gerektiğini söyledi.

Bu anlamda çeşitli sanat dallarına yöneldiklerini belirten Tepe, ebru sanatının kişileri iyileştirici yönde etkisi olduğunu gözlemlediklerini anlattı.

"Hastalıkların takibinde bize yol gösterici oluyor"

Tepe, eğitime katılan hastaların kendi becerilerini keşfettiğini, bunun da pozitif yansımaları olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

"Ebru sanatında kullandıkları renkli boyalarla farklı desenler ortaya çıkarıyorlar. Kişinin iç ve ruhsal dünyası doğrudan resimlere aktarılıyor. Hiperaktif hastamızın daha yoğun ve canlı renkte boyalar kullandığını görüyoruz. Çekingen hastamızın daha az ve koyu renkte boyalar kullandığını düşünüyoruz. Bunlar hastalıkların takibinde bize yol gösterici oluyor."

Merkezde ebru sanatının yanı sıra el becerisi, kütüphane, bilgisayar ve spor, terapi mutfağı ve teknik uğraş odalarında etkinlikler düzenlediklerini anlatan Tepe, bu konuda halk eğitim merkezi ve diğer kurumlardan destek aldıklarını söyledi.

Ebruli Sanat ve Yaşam Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Hülya Cerrahoğlu da ebru sanatının ruh sağlığı üzerinde olumlu etkisi olduğuna işaret ederek, "Bu sanatla terapi gören hastalar kendilerini daha rahat ifade edebiliyor, öz güvenlerini sağlamlaştırarak sosyalleşme olanaklarını artırıyor." dedi.

Usta öğreticisi Ak ise ebru sanatının önemli özelliklerinden birisinin de terapi etkisi olduğuna dikkati çekerek, birçok kurumda ebru sanatı eğitimini terapi amaçlı verdiklerini aktardı.

Kaynak: AA