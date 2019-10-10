10.10.2019 11:14

Toplum Ruh Sağlığı Merkezi'nden konser

SAMSUN - Dünya Ruh Sağlığı Günü çerçevesinde Samsun Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi Pelitköy Toplum Ruh Sağlığı Merkezinde tedavi gören 24 danışandan oluşan koro, Büyükşehir Sanat Merkezinde bir konser verdi.

Etkinlikte konserin yanı sıra danışanların kendi yazmış oldukları şiirler, anıları ve tiyatro gösterisi yer aldı. İlkadım Halk Eğitim Merkezi bünyesinde olan öğretmenlerin önderliğinde 24 danışan tarafından yapılan karma sergi görenlerin büyük beğenisini kazandı.

Etkinlikte konuşan Samsun Sağlık İl Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Muhammet Ali Oruç, "10 Ekim Dünya Ruh Sağlığı etkinliği kapsamında Toplum Ruh Sağlığı danışanları tarafından yapılan bu programımızda hem danışanlarımızın yaptığı çalışmaları sergilemek hem de ruh sağlığı ve ruh hastalıkları ile farkındalığı arttırmak istedik. Bu programda danışanlarımız şarkılar söylediler, tiyatro gösterisi yaptılar, herkese güzel anlar yaşattılar. Danışanlarımızın sosyal uyum çerçevesinde yapmış olduğu resimler, el işleri sergimizde insanların büyük beğenisi topladı. Bizlerin Toplum Ruh Sağlığı Merkezlerine yüklemiş olduğu anlamlarda danışanlarımız hastanelerdeki yatış sürelerini azaltmak, onların topluma sosyal uyumunu kazandırmak, hekimler tarafından kontrol altına alınmalarını sağlamak, gerektiğinde evlerinden tedavilerini sağlamak bu amaçlarla toplum ruh sağlığı merkezlerini kullanıyoruz" dedi.

Kaynak: İHA