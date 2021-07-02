Toplum Destekli Polisten 'KADES' çıkarması
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Toplum Destekli Polisten 'KADES' çıkarması

Toplum Destekli Polisten 'KADES' çıkarması
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Adana Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, Adana'da kadına yönelik şiddeti önlemek için sokağa çıkıp kadınların cep telefonlarına KADES uygulamasını indirdi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, Adana'da kadına yönelik şiddeti önlemek için sokağa çıkıp kadınların cep telefonlarına KADES uygulamasını indirdi.

Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri kadına yönelik şiddeti önlemek için sokağa çıkarma yaptı. Adana'da hissedilen sıcaklığın 45 dereceye ulaştığı şu günlerde polis sokak sokak gezerek anında polise ulaşılabilecek KADES uygulamasını kadınlara anlatıp uygulamayı telefonlarına indiriyor. Polis sokakta çevre düzenlemesi yapan, pazara giden, hastaneye gelen kadınlara tek tek KADES uygulaması hakkında bilgilendirme yaptı. "KADES hayat kurtarır" sloganıyla hareket eden polis toplamda farkındalık oluşturmak için bu yıl sonuna kadar bütün kadınlara ulaşmayı hedefliyor. - ADANA

Toplum Destekli Polisten 'KADES' çıkarması
Toplum Destekli Polisten 'KADES' çıkarması

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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