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Toplum destekli polislerden çocuklara hediye

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Toplum destekli polislerden çocuklara hediye

Edirne'nin Keşan ilçesinde Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekipleri, mahalleden her geçişte kendilerine 'sizi çok seviyoruz' diye seslenen çocukları çeşitli hediyelerle sevindirdi.

HİSARCIK, KÜTAHYA (İHA) - Edirne'nin Keşan ilçesinde Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekipleri, mahalleden her geçişte kendilerine 'sizi çok seviyoruz' diye seslenen çocukları çeşitli hediyelerle sevindirdi.

Mahalleden her geçişte ekip otolarını durdurarak polisleri çok sevdiğini söyleyen çocukları ikametlerinde ziyaret eden Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği görevlileri, onları çeşitli hediyelerle sevindirdi. Boyama kitabı, defter, oyuncak, atkı ve çeşitli hediyeler getiren ekiplere teşekkür eden çocukların mutluluğu gözlerine yansıdı. - EDİRNE

Toplum destekli polislerden çocuklara hediye

İhlas Haber Ajansı - Yerel

Toplum Destekli Polislik, Emniyet Müdürlüğü, Hisarcık, Keşan, Yerel, Haberler

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