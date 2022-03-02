Toplum destekli polislerden çocuklara hediye

HİSARCIK, KÜTAHYA (İHA) - Edirne'nin Keşan ilçesinde Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekipleri, mahalleden her geçişte kendilerine 'sizi çok seviyoruz' diye seslenen çocukları çeşitli hediyelerle sevindirdi.

Mahalleden her geçişte ekip otolarını durdurarak polisleri çok sevdiğini söyleyen çocukları ikametlerinde ziyaret eden Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği görevlileri, onları çeşitli hediyelerle sevindirdi. Boyama kitabı, defter, oyuncak, atkı ve çeşitli hediyeler getiren ekiplere teşekkür eden çocukların mutluluğu gözlerine yansıdı. - EDİRNE

İhlas Haber Ajansı - Yerel