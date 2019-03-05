Toplum Destekli Polisler 'Hayata Renk Ver' Projesiyle Öğrencilerle Buluştu

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü 2019 yılı içerisinde Çocuk ve Gençler Koruma ve Destek Programı kapsamında hayata geçirilen 'Hayata Renk Ver' projesini düzenledi. Proje kapsamında Balıkesir'deki 3 Yatılı Bölge Ortaokulu'nda öğrencilerle buluşan Toplum Destekli Polisler, eğitim gören çocukların sosyal ve kültürel gelişimlerine katkıda bulunurken, polislik mesleğini de tanıtma imkanı buldu.

Balıkesir İl Emniyet Müdürü Cengiz Zeybek'in koordinesinde hayata geçirilen 'Hayata Renk Ver' Projesi kapsamında Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü 86 öğrenci bulunan Bigadiç Yağcılar YİBO ile 307 öğrenci bulunan İvrindi Korucu YİBO'da 4 ay süreli gitar kursuna katılan toplam 45 öğrenciye gitar hediye etti. Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü personeli ayrıca Kepsut 125. Yıl YİBO'da görsel sanatlar ve Ebru sanatı için kursta kullanılmak üzere toplamda 40 öğrenciye malzeme dağıtımında bulundu. Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ayrıca proje ortağı olan Kepsut Belediyesi'nin temin ettiği 3 adet masa tenisi ile kursa katılacak 20 öğrenciye raket seti hediye etti.

Okullarda malzeme dağıtımının ardından Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü personeli öğrencilerle birlikte Ebru yaptı, masa tenisi oynayarak gitar çaldı. - BALIKESİR

Kaynak: İHA