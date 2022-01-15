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Toplum destekli polisler engelliler için etkinlik düzenledi

İhlas Haber Ajansı / Melih Yiğit - Haberler | Yerel

- Toplum destekli polisler engelliler için etkinlik düzenledi Şırnak'ta polis ekiplerinin de desteğiyle "Beyaz Baston Görme Haftası" nedeniyle engelli öğrenciler için çeşitli etkinlikler düzenlendi.

ŞIRNAK (İHA) - - Toplum destekli polisler engelliler için etkinlik düzenledi

ŞIRNAK - Şırnak'ta polis ekiplerinin de desteğiyle "Beyaz Baston Görme Haftası" nedeniyle engelli öğrenciler için çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Şırnak Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ve Şırnak Milli Eğitim Müdürlüğü Ar-Ge birimi iş birliğiyle 7-14 Ocak Beyaz Baston Görme Haftası dolayısıyla görme engelli Mert Ali kurt için Şırnak Rekabet Kurumu İlkokulunda etkinlik yapıldı. Etkinlikte, görme engelli vatandaşların duygularını hissetmek, günlük yaşamda karşılaştıkları zorlukların bilincine varmak, onlarla empati kurabilmek ve anlayabilmek amacıyla çeşitli oyunlar, şarkı ve söyleşiler gerçekleştirildi.

Etkinlik sonunda görme engelli öğrenci Mert Ali Kurt'a çeşitli hediyeler verildi.

Toplum destekli polisler engelliler için etkinlik düzenledi

Toplum destekli polisler engelliler için etkinlik düzenledi

Toplum destekli polisler engelliler için etkinlik düzenledi

İhlas Haber Ajansı / Melih Yiğit - Son Dakika Haberleri
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- Toplum destekli polisler engelliler için etkinlik düzenledi Şırnak'ta polis ekiplerinin de desteğiyle "Beyaz Baston Görme Haftası" nedeniyle engelli öğrenciler için çeşitli etkinlikler düzenlendi.

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