Toplum Destekli Polisler 150 Öğrenciyi İstanbul ve Çanakkale'ye Götürdü

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü tarafından 12-15 yaş gurubu 80 kız ve 70 erkek olmak üzere toplam 150 öğrenci ÇOGEP kapsamında Çanakkale-İstanbul'a gezi programı düzenledi.

Yapılan İstanbul ve Çanakkale gezisiyle, çocuk ve gençlerin milli ve manevi duygularını yerinde hissetmeleri sağlanması amaçlandığı belirtildi.

Öte yandan Emniyetten yapılan yazılı açıklamada,"Emniyet Teşkilatı ile bölge halkı arasında diyalogu arttırmak, bilinçli nesillerin yetişmesine katkı sağlamak amaçlanmıştır. Gaziantep Emniyet Müdürlüğü olarak, toplumun tüm kesimine aynı düzeyde ve eşit nitelikte hizmet sunulmasını sağlamak prensibiyle projelerimize ve faaliyetlerimize devam edilecektir" denildi.

Gezi Programına katılan öğrenciler, başta Gaziantep İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman' a ve tüm emniyet teşkilatına teşekkür ederek, başarılı çalışmaların devam etmesi temennisinde bulundu. - GAZİANTEP