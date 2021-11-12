Toplum Bilimleri Kurulu Üyesi Prof. Dr. Göka Kovid-19 salgınının ruh sağlığına etkisini anlattı Açıklaması - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Toplum Bilimleri Kurulu Üyesi Prof. Dr. Göka Kovid-19 salgınının ruh sağlığına etkisini anlattı Açıklaması

AA / Aybüke İnal Kamacı - Haberler | Güncel
Toplum Bilimleri Kurulu Üyesi Prof. Dr. Göka Kovid-19 salgınının ruh sağlığına etkisini anlattı Açıklaması

Sağlık Bakanlığı Toplum Bilimleri Kurulu Üyesi Psikiyatrist Prof. Dr. Erol Göka, Kovid-19 salgını süresince yaşananların kaygı ve travma açısından İkinci Dünya Savaşı'ndan farkı olmadığını belirterek "Hatta insanın çaresiz olması anlamında çok daha büyük bir travmatik durumla karşı karşıyayız.

Sağlık Bakanlığı Toplum Bilimleri Kurulu Üyesi Psikiyatrist Prof. Dr. Erol Göka, Kovid-19 salgını süresince yaşananların kaygı ve travma açısından İkinci Dünya Savaşı'ndan farkı olmadığını belirterek "Hatta insanın çaresiz olması anlamında çok daha büyük bir travmatik durumla karşı karşıyayız." dedi.

Prof. Dr. Göka, Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğünce Sağlık Bakanlığı Bilkent Yerleşkesi'nde düzenlenen Sağlık İletişimi Söyleşileri kapsamında "Kovid-19 Pandemisi ve Ruh Sağlığımız" başlıklı konuşma yaptı.

"Ruhsal pandemi"

Kovid-19 salgınını aynı zamanda bir "ruhsal pandemi" olarak niteleyen Göka, salgın süresince milyonlarca insanın akıl sağlığının etkilendiğini belirterek "Özellikle kaygı ve travma açısından yaşananların İkinci Dünya Savaşı'ndan bir farkı yok bence. Hatta insanın çaresiz olması anlamında çok daha büyük bir travmatik durumla karşı karşıyayız." dedi.

Dünya genelindeki bilimsel çalışmalara da değinen Göka, salgının çocuk ve gençlerin ruh sağlığı üzerindeki etkilerini anlattı.

Göka, bu süreçte korku, anksiyete ve posttravmatik stres bozukluğunun görülme sıklığında artış yaşandığını belirterek "Psikolojik rahatsızlık açısından özellikle kadınlar erkeklerden, gençler yetişkinlerden daha kötü durumdaydı. Beklenen rakamlara göre yüzde 25-30 arasında ruhsal rahatsızlıklarda artış görüldü." dedi.

Salgının ilk günlerinde dini ahkama uymayan defin törenleri gerçekleştiğine işaret eden Göka şunları kaydetti:

"Salgının ilk 6 ayında, vefat eden insanlar, büyük bir korku ve telaş içinde hiçbir kurala uymaksızın defnedildi. O bakımından insanlar yakınlarıyla vedalaşamadı, vefat eden yakınına dokunamadı, bakamadı. Bunların inşallah ceremesini yaşamayız ama bizim psikoloji bilgilerimiz, komplike mateme zemin hazırladığını gösteriyor."

AA / Aybüke İnal Kamacı - Son Dakika Haberleri
Türkiye'de 24 bin 898 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 197 kişi hayatını kaybetti

Türkiye'de 24 bin 898 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 197 kişi hayatını kaybetti

 Son Dakika | Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarına tabip, diş tabibi ve eczacı atanacak

Son Dakika | Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarına tabip, diş tabibi ve eczacı atanacak
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500
title