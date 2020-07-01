Toplum Bilimleri Kurulu üyesi İlhan: Kurallara uyarak 11 Mart öncesi yaptıklarımızı yapabiliriz
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Toplum Bilimleri Kurulu üyesi İlhan: Kurallara uyarak 11 Mart öncesi yaptıklarımızı yapabiliriz

Toplum Bilimleri Kurulu üyesi İlhan: Kurallara uyarak 11 Mart öncesi yaptıklarımızı yapabilirizSAĞLIK Bakanlığı Toplum Bilimleri Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, "Kurallara uyarak 11 Mart öncesinde yaptıklarımızı yapmamızda bir engel yok.

01.07.2020 11:38 | Son Güncelleme: 01.07.2020 11:48

Toplum Bilimleri Kurulu üyesi İlhan: Kurallara uyarak 11 Mart öncesi yaptıklarımızı yapabiliriz

SAĞLIK Bakanlığı Toplum Bilimleri Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, "Kurallara uyarak 11 Mart öncesinde yaptıklarımızı yapmamızda bir engel yok. Dışarı çıkabiliriz, alışveriş merkezine gidebiliriz, arkadaşlarımızla bir arada olabiliriz. Yeter ki kuralları unutmayalım. Bunları yaparsak hem ruh sağlığımız daha iyi hal alacak hem virüsün bulaşını engelleyeceğiz" dedi.

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı Başkanı ve Toplum Bilimleri Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, toplumun bir bölümünün koronavirüs salgını nedeniyle kaygılar yaşadığını söyledi. Prof. Dr. İlhan, "Halen vaka sayımız 1000 ile 1500 arasında değişiyor. Bu da haliyle vatandaşlarımızın bir kısmında korku ve endişeye neden oluyor. Örneğin; hiç evden çıkmayan vatandaşlarımız var. Doğru yapıyorlar; ama fiziksel aktivite yönünden bir parça dışarı çıkmak, temiz hava almak da doğru bir yaklaşım. Ancak bir bölüm vatandaşlarımız da var ki açıkçası bunlar da koronavirüsü deyim yerindeyse hiç önemsemiyorlar. Hatta bunun varlığına inanmayan insanlar var" diye konuştu.

'KORONAVİRÜSTEN TOPLUMUN KESİMLERİ FARKLI ETKİLENDİ'

Prof. Dr. İlhan, toplumun bir kesiminin koronavirüs ile ilgili çeşitli komplo teorileri ürettiğini belirterek, "Diyorlar ki 'Koronavirüs üretilmiş bir şey, bana bulaşmaz, bana geçmez'. Bu nedenle toplumun bu kısmı eğer fazlaysa riskli. Çünkü virüsün varlığına inanmadıkları için ya da virüsün etkisinin geçtiğini düşündükleri için bizim her zaman söylediğimiz sosyal mesafe, maske ve hijyen önlemlerine uymuyorlar. Uymadıkları için de virüs hem kendilerine bulaşıyor hem çevrelerine bulaşıyor. ve bunların bir bölümünün içinde de hayatını kaybedenler oluyor. Bu nedenle de açıkçası koronavirüsten toplumun kesimleri farklı etkilendi" dedi.

'YETER Kİ KURALLARI UNUTMAYALIM'

Koronavirüs salgını nedeniyle evde kalmaktan dolayı birtakım sıkıntılar geliştiğini anlatan Prof. Dr. İlhan, şunları söyledi:

"Bu süreçte evde kalanların büyük bölümünü büyüklerimiz oluştururken bir kısmını da küçüklerimiz oluşturdu. Bunun yanı sıra dışarı çıksa da eski yaptıklarını şu an yapamadığından kaynaklanan insanların da bazı sıkıntıları oldu. Ama artık kontrollü yeni bir döneme girdik. Bizlerin aslında şu an sosyal mesafe, maske ve hijyen kurallarına uyarak 11 Mart öncesinde yaptıklarımızı yapmamızda bir engel yok. Dışarı çıkabiliriz, alışveriş merkezine gidebiliriz, arkadaşlarımızla bir arada olabiliriz; ama yeter ki çok toplu olan yerlerde bulunmayalım. Bulunduğumuz yerlerde fiziksel mesafeye dikkat edelim ve el yıkama başta olmak üzere hijyen kurallarını unutmayalım. Bunları yaparsak hem ruh sağlığımız daha iyi bir hal alacak hem de aynı zamanda virüsün bulaşını engelleyeceğiz. Ayrıca yazın bitmesine de 2 ay kaldı ve bu 2 ay içinde bu kurallara uymamız halinde her gün yeni enfekte olarak açıklanan sayıyı 1000'in altına düşürüp, çok daha alt rakamlara getirmemiz mümkün olacaktır." GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR Kaan ULU/ANKARA, (DHA) -

Toplum Bilimleri Kurulu üyesi İlhan: Kurallara uyarak 11 Mart öncesi yaptıklarımızı yapabiliriz

Kaynak: DHA

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