Topluluk Başvuruları Başlıyor

Çanakkale Belediyesi toplulukları için başvurular başlıyor.

Çanakkale Belediyesi toplulukları için başvurular başlıyor. Çanakkale Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Türk Halk Müziği ve Türk Sanat Müziği Korosu ile Tiyatro Topluluğu'nda yer almak isteyen kentlilerimiz 6-30 Eylül 2021 tarihleri arasında Çanakkale Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğüne başvuruda bulunabilecekler.

30 Eylül'de son bulacak başvuruların ardından İftihar Vanlı şefliğindeki Türk Halk Müziği Korosu seçmeleri 1 Ekim 2021 Cuma günü saat 17: 30'da Türk Halk Müziği Topluluğu Ofisinde (Belediye İş Merkezi 2. Kat No: 103) gerçekleştirilecek.

Aydın Tekindor şefliğindeki Türk Sanat Müziği Korosu seçmeleri 1 Ekim 2021 Cuma günü saat 17: 30'da Türk Halk Müziği Topluluğu Ofisinde (Belediye İş Merkezi 2. Kat No: 100) yapılacak.

Çanakkale Belediyesi Tiyatro Topluluğu seçmeleri ise, 4 Ekim 2021 Pazartesi saat 18: 00'de Erkan Yavuz Deneysel Sanat Atölyesinde (Belediye İş Merkezi Zemin Kat) düzenlenecek.

Ayrıntılı bilgi için 0286 214 16 72'nolu numarayı arayabilirsiniz.

Not: Başvuran adayların başvuru esnasında Covid-19 hastalığı kapsamında yaptırmış oldukları aşı bilgilerini ibraz etmeleri gerekmektedir. Covid-19 hastalığı aşısı olmayan kişilerin başvurusu alınmayacaktır. Anlayışınız için teşekkür ederiz.

03. 09. 2021 16: 56

Kaynak: Habermetre