Topluluk Başvuruları Başlıyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Topluluk Başvuruları Başlıyor

Topluluk Başvuruları Başlıyor
Habermetre - Haberler | Toplum

Çanakkale Belediyesi toplulukları için başvurular başlıyor.

Çanakkale Belediyesi toplulukları için başvurular başlıyor. Çanakkale Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Türk Halk Müziği ve Türk Sanat Müziği Korosu ile Tiyatro Topluluğu'nda yer almak isteyen kentlilerimiz 6-30 Eylül 2021 tarihleri arasında Çanakkale Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğüne başvuruda bulunabilecekler.

30 Eylül'de son bulacak başvuruların ardından İftihar Vanlı şefliğindeki Türk Halk Müziği Korosu seçmeleri 1 Ekim 2021 Cuma günü saat 17: 30'da Türk Halk Müziği Topluluğu Ofisinde (Belediye İş Merkezi 2. Kat No: 103) gerçekleştirilecek.

Aydın Tekindor şefliğindeki Türk Sanat Müziği Korosu seçmeleri 1 Ekim 2021 Cuma günü saat 17: 30'da Türk Halk Müziği Topluluğu Ofisinde (Belediye İş Merkezi 2. Kat No: 100) yapılacak.

Çanakkale Belediyesi Tiyatro Topluluğu seçmeleri ise, 4 Ekim 2021 Pazartesi saat 18: 00'de Erkan Yavuz Deneysel Sanat Atölyesinde (Belediye İş Merkezi Zemin Kat) düzenlenecek.

Ayrıntılı bilgi için 0286 214 16 72'nolu numarayı arayabilirsiniz.

Not: Başvuran adayların başvuru esnasında Covid-19 hastalığı kapsamında yaptırmış oldukları aşı bilgilerini ibraz etmeleri gerekmektedir. Covid-19 hastalığı aşısı olmayan kişilerin başvurusu alınmayacaktır. Anlayışınız için teşekkür ederiz.

03. 09. 2021 16: 56

Kaynak: Habermetre

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Emine Erdoğan Mustafa Şentop Mehmet Nuri Ersoy Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Derya Baykal Metin Çekmez Defne Samyeli Didem Arslan Yılmaz
Spor Cristiano Ali Öztürk Umut Meraş Salih Uçan Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Topluluk Başvuruları Başlıyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 3.9.2021 19:53:57. #1.15#

title