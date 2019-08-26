Toplulaştırmada 2023 hedefi 8,5 milyon hektar

26.08.2019 10:35

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, "Ülkemizin 2023 hedeflerine paralel olarak öncelikle ekonomik olarak sulanabilen 8,5 milyon hektar alanda modern sulama projeleriyle birlikte ve eş zamanlı arazi toplulaştırma projelerini de hayata geçireceğiz." dedi.