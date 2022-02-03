Toplu ulaşımla Saklıkent'e gelen öğrencilerin kar keyfi

ANTALYA (AA) - Antalya'da, Saklıkent Kayak Merkezi'ne başlatılan toplu taşıma seferi sayesinde öğrenciler ve aileleri, yarıyıl tatilinde karın keyfini çıkardı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Dairesi Başkanlığınca her gün düzenlenen seferlerle vatandaşlar Saklıkent'e çıkabiliyor.

Halk otobüsü, kent merkezine 50 kilometre uzaklıktaki Saklıkent Kayak Merkezi'ne saat 08.30'da otogar depolama merkezinden çıkış yapıp öğleden sonra 15.30'da dönüşe geçiyor.

Hayatında ilk kez kar oynadı

Saklıkent'e çıkan öğrencilerden 9 yaşındaki Zamira Kazakova, hayatında ilk kez kartopu oynadığını belirtti.

Anne Mehriban Kazakova da "Kızım ilk defa kar gördüğü için çok heyecanlıydı. Kendi aracımız olmadığı için Saklıkent'e gelemiyorduk. Sağlanan otobüs seferiyle Saklıkent'e gelebildik. Çok güzel bir tatil anımız oldu." dedi

Zeynep Yiğit de çocuklarını yarıyıl tatili hediyesi olarak Saklıkent'e çıkardığını anlattı.

Çocuklarının tatilde kar görmek için çok heveslendiklerini belirten Yiğit, "Antalya Büyükşehir Belediyesi sayesinde bu yıl ilk kez çocukları karla buluşturduk. Çok mutlu oldular." dedi.

Üniversite öğrencisi Can Yılmaz ise hep çıkmak istediği Saklıkent'e aracı olmadığı için bugüne kadar gelemediğini kaydederek, "Saklıkent'e sefer olduğunu öğrenince arkadaşlarımla bu fırsatı kaçırmadık. Çok eğlenceli bir gündü. Kızakla kaydık." diye konuştu.