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Toplu ulaşımda yüzde 50 yolcu sınırlandırmasının kaldırılması

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, sınırlamanın kaldırılması üç aydır sıkıntı çeken esnafa rahat bir nefes aldıracağını bildirdi.

Toplu ulaşımda yüzde 50 yolcu sınırlandırmasının kaldırılması
01.06.2020 21:37 | Son Güncelleme: 01.06.2020 21:37

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, sınırlamanın kaldırılması üç aydır sıkıntı çeken esnafa rahat bir nefes aldıracağını bildirdi.

Palandöken, yazılı açıklamasında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında alınan yolcu sınırlamasının sona ermesinin şoför esnafını sevindirdiğini belirtti.

İçişleri Bakanlığınca alınan kararın minibüsler, dolmuşlar, halk otobüsleri ve belediye otobüsleri gibi şehir içi yolcu taşımacılığı yapan araçlar ve personel servislerinde uygulanacağını aktaran Palandöken, "Araç ruhsatında belirtilen kapasitenin yüzde 50'si oranında yolcu taşıma kararı yürürlükten kaldırıldı. Sınırlamanın kaldırılması, üç aydır büyük sıkıntı çeken esnafımıza rahat bir nefes aldıracak." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu Başkanı Fevzi Apaydın ise salgınla mücadele sürecinde büyük sıkıntı yaşayan şoför esnafının karar doğrultusunda tam kapasiteyle çalışabileceğini kaydetti.

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

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