TOPLU ULAŞIMDA VE TRAFİKTE KORONAVİRÜS ETKİSİ Koronavirüs salgını, İstanbul'da araç ve toplu ulaşım kullanan sayısında düşüşe neden oldu.

Koronavirüs salgını, İstanbul'da araç ve toplu ulaşım kullanan sayısında düşüşe neden oldu. Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını Türkiye'de görülmesiyle birlikte İstanbul trafiğini büyük ölçüde etkiledi. Normal zamanlarda uzun kuyrukların oluştuğu Pendik Marmaray İstasyonu'nu kullananların sayısı düşerken, D-100'deki araç trafiğinde azalmalar görüldü. Kaynak: DHA