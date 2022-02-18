Toplu ulaşımda sıkı denetim

Manisa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı'na bağlı zabıta ekipleri, il genelinde servis araçlarına yönelik denetimde bulundu. Yapılan denetimde korona virüs tedbirleri kapsamında hijyen kontrolünün yanı sıra, j plaka kontrolü de yapıldı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı zabıta ekipleri, servis araçlarından ticari taksileri kadar toplu ulaşım araçlarında periyodik olarak denetimde bulunuyor. Bu kapsamda il genelinde servis araçlarında incelemede bulunan ekipler, belirtilen kurallara uymayan araç sürücülerine cezai işlem uyguladı. Yürütülen denetimler hakkında bilgi veren Manisa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanı Hüseyin Üstün, "Vatandaşlarımızın güvenli ve sağlıklı bir ulaşım sağlamasını amaçlıyoruz. Bu doğrultuda sık sık toplu ulaşım araçlarında denetimde bulunuyoruz. Servis araçlarına yaptığımız denetimlerde de j plaka, maske ve temizlik gibi birçok konuda incelemede bulunduk. Yapılan kontrollerde belirtilen kurallara riayet etmeyen araç sürücülerine cezai işlem uygulandı." dedi. - MANİSA