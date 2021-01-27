TOPLU ULAŞIMDA SABAH YOĞUNLUĞU

CEVİZLİBAĞ metrobüs, otobüs ve tramvay duraklarında yoğunluk oluştu. Bazı vatandaşların hazırlıksız yakalanması da kameralara yansıdı.

İstanbul'da sabahın ilk saatleriyle birlikte yağmur ve kar etkili oluyor. D-100 Karayolu Cevizlibağ mevkiinde yağış nedeniyle yoğun araç trafiği oluştu. Bazı vatandaşlar şemsiyeleri ile korunmaya çalışırken, bazılarının ise şiddetli rüzgar nedeniyle şemsiyeleri ters döndü. Vatandaşlar duraklarda yoğunluk oluşturdu. Bazı vatandaşlar ise toplu ulaşıma yetişebilmek için yağış altında koşmak zorunda kaldı.

HAZIRLIKSIZ YAKALANDILARŞapkası ve şemsiyesi olmayan Uğur Ak, "Biraz hazırlıksız yakalandım açıkçası. Uyarılar da vardı ama neden böyle oldu anlamadım. Manisa'dan geliyorum orada yağmur yoktu. Burada da yağmaz sandım. Ama çok ıslandım" dedi. Bir başka vatandaş ise, "Doğrudur hazırlığımız yok maalesef. Şapkam şemsiyem yok alamadık yanımıza. Neyse çok bir yolum kalmadı. Gideyim daha fazla ıslanmadan" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı