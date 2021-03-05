Toplu ulaşımda cumartesi düzenlemesi
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Toplu ulaşımda cumartesi düzenlemesi

05.03.2021 16:09 | Son Güncelleme: 05.03.2021 16:14
Toplu ulaşımda cumartesi düzenlemesi

Cumartesi günleri sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesiyle birlikte İzmir'de toplu ulaşım düzeni de yeniden şekillenecek, sefer sıklıkları artırılacak.

Cumartesi günleri sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesiyle birlikte İzmir'de toplu ulaşım düzeni de yeniden şekillenecek, sefer sıklıkları artırılacak.

İzmir Büyükşehir Belediyesine bağlı toplu ulaşım kuruluşları ESHOT, İzmir Metrosu, İzmir Tramvayı ve İZDENİZ ile TCDD-Büyükşehir ortaklığı İZBAN; sokağa çıkma kısıtlamasının sona erdiği cumartesi günleri sefer sıklıklarını artıracak.

ESHOT Genel Müdürlüğü otobüsleri, cumartesi günleri 317 hatta sefer yapacak. Sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanacağı pazar günleri ile hafta içi 21.00-05.00 saatleri arasında ise 146 hatta seferler devam edecek.

Metro, tramvay, nostaljik tramvay

Metroda cumartesi seferleri, 06.00-07.00 ve 20.30-21.00 saatleri arasında 7,5 dakikada bir; 07.00-20.30 saat diliminde 6 dakikada bir; 21.00-00.20 saatleri arasında ise 30 dakikada bir yapılacak. Pazar günleri 06.00-00.20 saatleri arasında 30 dakikada bir sefer düzeni devam edecek.

Tramvay hatlarında cumartesi seferleri, 06.00-21.00 saatleri arasında, Konak Tramvayında 7,5 dakikada bir; Karşıyaka Tramvayında ise 10 dakikada bir yapılacak. 21.00-00.20 saatleri arasında ise iki hatta da seferler 30 dakikada bir olacak. Pazar günleri iki hatta da 06.00-00.20 saatleri arasında 30 dakikada bir sefer düzenlenecek.

Birinci Kordon'da hizmet veren nostaljik tramvay, cumartesi günleri 12.00-18.00 saatleri arasında 30 dakikada bir çalışacak; pazar günleri ise sefer yapmayacak.

Vapur seferleri

İZDENİZ'de cumartesi günleri gemi seferleri, normal hafta sonu tarifesine uygun olarak Bostanlı-Karşıyaka-Konak; Bostanlı-Karşıyaka-Pasaport-Alsancak ve Karşıyaka-Karantina-Göztepe-Üçkuyular hatlarında ring şeklinde yapılacak. Bostanlı-Üçkuyular-Bostanlı hattında da saat 08.00'den itibaren programlı araba vapuru seferlerine devam edilecek. Sokağa çıkma kısıtlamasının devam ettiği pazar günleri, araba vapuru çalışmayacak; Bostanlı-Karşıyaka-Konak hattında toplam 5 sefer yapılacak.

İZBAN programı

TCDD-Büyükşehir ortaklığıyla işletilen İZBAN'da, hafta içi sefer tarifesi cumartesi günleri de devam edecek. Hafta içi sabah ve akşam saatlerinde gerçekleştirilen ek seferler, cumartesi günleri yapılmayacak. İZBAN'da pazar günü seferleri ise 24 dakikada bir devam edecek. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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