Toplu ulaşımda araçların yüzde 50 kapasite kısıtlaması kaldırıldı
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Toplu ulaşımda araçların yüzde 50 kapasite kısıtlaması kaldırıldı

Kayseri İl Hıfzıssıhha Kurulu'ndan yapılan açıklamada, normalleşme süreci ile ilgili yaptığı yeni düzenleme ile toplu ulaşımda yüzde 50 yolcu kapasitesi sınırlamasının kaldırıldığı bildirildi.

Toplu ulaşımda araçların yüzde 50 kapasite kısıtlaması kaldırıldı
02.06.2020 08:25 | Son Güncelleme: 02.06.2020 08:25

Kayseri İl Hıfzıssıhha Kurulu'ndan yapılan açıklamada, normalleşme süreci ile ilgili yaptığı yeni düzenleme ile toplu ulaşımda yüzde 50 yolcu kapasitesi sınırlamasının kaldırıldığı bildirildi.

İl Hıfzıssıhha Kurulu'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İçişleri Bakanlığı'nın 23.03.2020 tarihli ve 5823 sayılı Genelgesi ile tüm şehir içi çalışan toplu taşıma araçlarında araç ruhsatında belirtilen yolcu taşıma kapasitesinin yüzde 50'si oranında yolcu kabul edileceği ve araç içindeki yolcuların oturma şeklinin yolcuların birbirleriyle temasını engelleyecek şekilde olacağı, İçişleri Bakanlığı'nın 23.03.2020 tarihli ve 5823 sayılı Genelgesinde personel ve işçi servislerinin de bu kurala tabi olmaları talimatları verilmişti. Gelinen aşamada kontrollü sosyal hayat sürecine geçilmiş ve Sağlık Bakanlığı Korona virüs Bilim Kurulu tarafından İçişleri Bakanlığı'nın 01.06.2020 tarihli ve 8567 sayılı Genelgesi'nin eklerinde yer alan (Ek 1'deki) "Kent içi ulaşım araçları (minibüsler, dolmuşlar, halk otobüsleri, belediye otobüsleri ve diğerleri) ile ilgili alınması gereken önlemler", Ek 2'deki "Personel Servis Araçlarıyla İlgili Alınması Gereken Önlemler", ve Ek 3'deki "Karayolu taşımacılığı, demiryolu taşımacılığı, denizyolu yolcu taşımacılığı ile ilgili alınması gereken önlemler" adıyla şehir içi ve şehirlerarası yolcu taşımacılığına ilişkin rehberler yayımlanmıştır. İçişleri Bakanlığı'nın 01.06.2020 tarihli ve 8567 sayılı Genelgesi ile İçişleri Bakanlığı'nın 23.03.2020 tarihli ve 5823 sayılı Genelgesi ile tüm şehir içi çalışan toplu taşıma araçlarında ve personel servislerinde araç ruhsatında belirtilen yolcu taşıma kapasitesinin yüzde 50'si oranında yolcu kabul edileceği yönündeki talimatın yürürlükten kaldırıldığı bildirilmiş, şehir içi ve şehirlerarası yolcu taşımacılığında uygulamanın Sağlık Bakanlığı Korona virüs Bilim Kurulu tarafından hazırlanan ekte gönderilen rehberler doğrultusunda gerçekleştirilmesi gerektiği belirtilmiş, İçişleri Bakanlığı'nın 01.06.2020 tarihli ve 8567 sayılı genelgesi'nin eklerinde yer alan (Ek1'deki), kent içi ulaşım araçları (Minibüsler, dolmuşlar, halk otobüsleri, belediye otobüsleri ve diğerleri) ile ilgili alınması gereken önlemlerin "14.2 Yolcular için alınması gereken önlemler" başlıklı kısmının 4. fıkrasının "Araçlara koltuk sayısı kadar müşteri alınabilir, ayakta yolcu alınmamalıdır. Karşılıklı dörtlü koltukların iki koltuğu kullanılmalı, yüz yüze gelinmeyecek şekilde çapraz olarak oturulmalıdır. Farklı özelliği veya niteliği olan diğer araçlarda oturma kuralları ve sosyal mesafeye göre düzenleme yapılmalıdır." hükmünün uygulanması kapsamında madde metnindeki "Farklı özelliği veya niteliği olan diğer araçlarda oturma kuralları ve sosyal mesafeye göre düzenleme yapılmalıdır." istisnasına ilişkin uygulamanın, İl ve İlçe Hıfzıssıhha Kurullarınca alınacak kararlar ve konulacak kurallar doğrultusunda belirlenmesi gerektiği belirtilmiştir. Mezkur nedenlerle ilimiz genelinde bulunan tüm toplu taşıma araçlarında https://covid19bilgi.saglik.gov.tr/depo/toplumda-salgin-yonetimi/salgin-yonetimi-ve-calisma-rehberi/COVID19-SALGIN_YONETIMI_VE_CALISMA_REHBERI.pdf linkinde yer alan "Kent içi ulaşım araçları (minibüsler, dolmuşlar, halk otobüsleri, belediye otobüsleri ve diğerleri) ile ilgili alınması gereken önlemler" başlıklı maddedeki hususların uygulanmasına, mezkur maddede yer alan "Farklı özelliği veya niteliği olan diğer araçlarda oturma kuralları ve sosyal mesafeye göre düzenleme yapılmalıdır." hükmünün uygulanması kapsamında tramvay, 18 M,12 M, 9 M ve 8 M Belediye otobüslerinde, karşılıklı dörtlü koltuklarda yüz yüze gelinmeyecek şekilde çapraz oturulmasına, arka arkaya olan koltuklarda koltuk sayısı kadar yolcu olmasına, ayakta yolcu taşıma izni ve zorunluluğu olan araçlarda, araç ruhsatındaki ayakta yolcu kapasitesinin yüzde 50'si kadar yolcu olmasına, ilimiz genelinde bulunan tüm personel servis araçlarında https://covid19bilgi.saglik.gov.tr/depo/toplumda-salgin-yonetimi/salgin-yonetimi-ve-calisma-rehberi/COVID19-SALGIN_YONETIMI_VE_CALISMA_REHBERI.pdf linkinde yer alan "Personel servis araçlarıyla ilgili alınması gereken önlemler" başlıklı maddedeki hususların uygulanmasına, Sağlık Bakanlığı'nca yayımlanan "Covid - 19 salgın yönetimi ve çalışma rehberi" nde yapılan güncellemeler nedeniyle 31.05.2020 tarihli ve 59 sayılı Kararımızın 7.maddesinin, "İlimizde bulunan otogarlardan hareket eden tüm şehirlerarası otobüslerde https://covid19bilgi.saglik.gov.tr/depo/toplumda-salgin-yonetimi/salgin-yonetimi-ve-calisma-rehberi/COVID19-SALGIN_YONETIMI_VE_CALISMA_REHBERI.pdf linkinde yer alan "Karayolu taşımacılığı, demiryolu taşımacılığı, denizyolu yolcu taşımacılığı ile ilgili alınması gereken önlemler" başlıklı maddedeki hususların uygulanmasına, (otogar yolcu servislerinde 1. Madde doğrultusunda hareket edilecektir) " şeklinde revize edilmesine, alınan kararlara uymayanlar hakkında Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282. maddesi gereğince idari para cezası verilmesi başta olmak üzere aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılmasına konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin ise Türk Ceza Kanununun 195. maddesi kapsamında gerekli adli işlem başlatılmasına, oy birliği ile karar verilmiştir." - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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