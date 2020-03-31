TOPLU ULAŞIMDA AKŞAM YOĞUNLUĞU
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
FLASH HABER: Koronavirüs salgınında son durum ne? İşte ülke ülke tüm vakalar
Haberler ›› Güncel ›› TOPLU ULAŞIMDA AKŞAM YOĞUNLUĞU - Haberler
Koronavirüs, Beylikdüzü, Avcılar, Güncel

TOPLU ULAŞIMDA AKŞAM YOĞUNLUĞU

KORONAVİRÜS ile mücadele önlemleri kapsamında toplu taşıma araçlarında yarı kapasite ile yolcu taşınmasına ilişkin yayımlanan genelgeye rağmen yolcuların dün akşam birbirlerine yakın şekilde yolculuk etmesi kameraya yansıdı.

31.03.2020 14:23 | Son Güncelleme: 31.03.2020 14:28
TOPLU ULAŞIMDA AKŞAM YOĞUNLUĞU

KORONAVİRÜS ile mücadele önlemleri kapsamında toplu taşıma araçlarında yarı kapasite ile yolcu taşınmasına ilişkin yayımlanan genelgeye rağmen yolcuların dün akşam birbirlerine yakın şekilde yolculuk etmesi kameraya yansıdı.

Koronavirüs önlemleri kapsamında İstanbul'da toplu ulaşımda "seyrek oturma" düzenine geçildi. Ancak seferlerin azaltılması nedeniyle sabah ve akşam saatlerinde bazı hatlarda yoğunluk yaşandığı belirtiliyor.

Dün akşam Avcılar'dan Şirinevler'e kadar metrobüs ve buradan da Zeytinburnu'na kadar tramvay ile yolculuk yapan DHA muhabiri toplu taşıma araçlarındaki son durumu görüntüledi. Beylikdüzü'nden gelen veya Avcılar'dan Zincirlikuyu veya Söğütlüçeşme'ye hareket eden metrobüslerde yan yana bulunan iki koltuktan birinin boş bırakıldığı, yolcuların tamama yakınının yolculuklarını oturarak genelgeye uygun yaptıkları görüldü.

BEYLİKDÜZÜ YÖNÜ YOĞUN

Ancak ters yönde Beylikdüzü veya Avcılar'a dönenlerin fazlalığı nedeniyle akşam yoğunluğunun etkisi ile ayakta yolcu sayısının fazla olduğu zaman zaman bir koltuğun boş bırakılması kuralına uyulmaması kameraya yansıdı. Kısa aralıklarla bu hattan geçen metrobüslerde şoförlerin bulunduğu ön taraftaki metrobüs kapılarının açılmamasının da etkisiyle yolcuların aracın özellikle orta kapısından inip bindiği bu sırada 'Sosyal mesafe'ye uyulmadığı göze çarptı.

TRAMVAYDA DURUM

Atatürk Havalimanı ile Yenikapı arasında sefer yapan tramvaylarda ise metrobüslerin aksine bir koltuğun boş bırakılması kuralına genellikle uyulmadığı bazı yolcuların yanlarına başka bir yolcunun gelmesinden rahatsız olarak ayağa kalkarak yolculuklarını ayakta sürdürdüğü sürüldü. Tramvayı beklerken birbirlerinden olabildiğince uzak duran yolcular araç içerisinde aynı özeni göstermedi. Havalimanı-Yenikapı hattındaki tramvay yolcularının büyük bölümünün maske veya eldiven kullanmadığı da görüldü.

TOPLU ULAŞIMDA AKŞAM YOĞUNLUĞU

Kaynak: DHA

Haberin Videosu:

TOPLU ULAŞIMDA AKŞAM YOĞUNLUĞU
Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

Kovid-19'dan korkan genç mimar, 5. kattan atlayarak hayatına son verdi Haberler
Kovid-19'dan korkan genç mimar, 5. kattan atlayarak hayatına son verdi
Valilik, muhteşem doğa görsellerini paylaşıp 'Evde kal' çağrısı yaptı Haberler
Valilik, muhteşem doğa görsellerini paylaşıp "Evde kal" çağrısı yaptı
Avrupa'da koronavirüs kaynaklı en genç ölüm yaşandı Haberler
Avrupa'da koronavirüs kaynaklı en genç ölüm yaşandı
Korona testi negatif çıkan karantinadaki umreciler, evlerine dönüyor Haberler
Korona testi negatif çıkan karantinadaki umreciler, evlerine dönüyor
Tayland Kralı, 20 cariyesiyle birlikte kendisini karantinaya aldı Haberler
Tayland Kralı, 20 cariyesiyle birlikte kendisini karantinaya aldı
Koronavirüse yenik düşen yakınına son kez dokundu Haberler
Koronavirüse yenik düşen yakınına son kez dokundu
Sağlık Bakanlığı, yayınladığı broşürde maskelerin nasıl takılması gerektiğini anlattı
Sağlık Bakanlığı, yayınladığı broşürde maskelerin nasıl takılması gerektiğini anlattı
Çin'deki koronavirüs vakalarıyla ilgili ilk kapsamlı araştırma yayınlandı: Orta yaş ve üzerinde risk artıyor
Çin'deki koronavirüs vakalarıyla ilgili ilk kapsamlı araştırma yayınlandı: Orta yaş ve üzerinde risk artıyor
Son Dakika: Koronavirüs salgınındaki vaka sayısı dünya genelinde 800 bini aştı
Son Dakika: Koronavirüs salgınındaki vaka sayısı dünya genelinde 800 bini aştı
İmamoğlu, toplu taşıma kullananların sayısını paylaşıp çağrı yaptı: İstanbul'da sokağa çıkma yasağı tek önlemdir
İmamoğlu, toplu taşıma kullananların sayısını paylaşıp çağrı yaptı: İstanbul'da sokağa çıkma yasağı tek önlemdir
Son dakika: İhtiyaç sahiplerine verilecek 1.000 TL'lik yardım 1-5 Nisan tarihleri arasında hesaplara yatırılacak
Son dakika: İhtiyaç sahiplerine verilecek 1.000 TL'lik yardım 1-5 Nisan tarihleri arasında hesaplara yatırılacak
Prof. Dr. Nesrin Özören: Yerli koronavirüs ilacı 4 ay, aşısı ise 1 yıl sonra hazır olacak
Prof. Dr. Nesrin Özören: Yerli koronavirüs ilacı 4 ay, aşısı ise 1 yıl sonra hazır olacak
Hindistan'da koronavirüs önlemi! Göçmen işçiler, tazyikli suyla dezenfekte edildi
Hindistan'da koronavirüs önlemi! Göçmen işçiler, tazyikli suyla dezenfekte edildi
MHP'li Enginyurt, Cumhurbaşkanı Erdoğan için 'Genel Başkanımız' ifadesini kullandı
MHP'li Enginyurt, Cumhurbaşkanı Erdoğan için "Genel Başkanımız" ifadesini kullandı
Prof. Dr. Oğuz Özyaral, koronavirüs şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
Prof. Dr. Oğuz Özyaral, koronavirüs şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
Özel aracıyla dışarıda yakalanan 76 yaşındaki vatandaştan ilginç savunma: Sokağa çıkmıyorum
Özel aracıyla dışarıda yakalanan 76 yaşındaki vatandaştan ilginç savunma: Sokağa çıkmıyorum
İran'da yeni doğan bir bebekte koronavirüs tespit edildi
İran'da yeni doğan bir bebekte koronavirüs tespit edildi
Karantinadan kaçan 74 yaşındaki vatandaş, koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetti
Karantinadan kaçan 74 yaşındaki vatandaş, koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetti
İstanbul'da erkek hemşire 'Erkekten hemşire mi olur' denilerek otobüsten indirildi
İstanbul'da erkek hemşire "Erkekten hemşire mi olur" denilerek otobüsten indirildi
Avustralya'da 4 bebekte daha koronavirüs tespit edildi
Avustralya'da 4 bebekte daha koronavirüs tespit edildi
İstanbul girişinde kilometrelik koronavirüs kuyruğu! Ekipler, ateşini ölçmediğini kente sokmuyor
İstanbul girişinde kilometrelik koronavirüs kuyruğu! Ekipler, ateşini ölçmediğini kente sokmuyor
Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. İlhami Çelik: Koronavirüs hava yolu ile bulaşmıyor
Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. İlhami Çelik: Koronavirüs hava yolu ile bulaşmıyor
İBB'nin 150 TL'lik gıda yardım kolisinin fiyatı büyük tepki çekti
İBB'nin 150 TL'lik gıda yardım kolisinin fiyatı büyük tepki çekti
Sır cinayet, fidye mektubundaki 'amca' detayıyla aydınlatıldı
Sır cinayet, fidye mektubundaki "amca" detayıyla aydınlatıldı
Trump, Rusya'nın gönderdiği bir uçak dolusu malzemeyi 'harika' olarak yorumladı
Trump, Rusya'nın gönderdiği bir uçak dolusu malzemeyi 'harika' olarak yorumladı
KYK yurdundaki öğrenci, karantina günlerini anlattı: Odanın kapısını açınca gözlerimize inanamadık
KYK yurdundaki öğrenci, karantina günlerini anlattı: Odanın kapısını açınca gözlerimize inanamadık
Mustafa Ceceli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başlattığı kampanyaya 50 bin TL bağışlayarak destek oldu
Mustafa Ceceli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başlattığı kampanyaya 50 bin TL bağışlayarak destek oldu
Son dakika: Merkez Bankası, virüsün etkilerine karşı 5 maddelik yeni tedbir paketi açıkladı
Son dakika: Merkez Bankası, virüsün etkilerine karşı 5 maddelik yeni tedbir paketi açıkladı
Koronavirüsün tedavisi Türkiye'de başlıyor: İyileşmiş hastalardan alınan kan örnekleri kullanılacak
Koronavirüsün tedavisi Türkiye'de başlıyor: İyileşmiş hastalardan alınan kan örnekleri kullanılacak
Çocuk İşgücü Araştırması, Türkiye'de 5-17 yaş grubunda çalışan çocuk sayısının 720 bin olduğunu gösterdi
Çocuk İşgücü Araştırması, Türkiye'de 5-17 yaş grubunda çalışan çocuk sayısının 720 bin olduğunu gösterdi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Mehmet Muş Ziya Selçuk Devlet Bahçeli Ekrem İmamoğlu İçişleri Bakanı
Magazin Ezgi Mola Guido Senia Demet Şener Şeyma Subaşı
Spor Arda Turan Tamer Tuna Fatih Terim Sergen Yalçın Malcolm Thomas
Daha Fazla Milli Wuhan Türk Lirası Fatih Terim
Şu an buradasınız: TOPLU ULAŞIMDA AKŞAM YOĞUNLUĞU - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 31.3.2020 15:43:03. #1.14#
title