Toplu ulaşıma zam

26.08.2019 10:17

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME), şehir içi toplu taşıma ücret tarifesini belirledi. İki yıldır herhangi bir değişikliğin yapılmadığı toplu taşıma ücretleri 26 Ağustos 2019 tarihinden geçerli olmak zam geldi. Yeni düzenlemede toplu taşımayı sürekli kullananların ücret tarifesinde yüzde 50'ye varan indirim gerçekleşirken, 3 TL'den satılan manyetik kağıt bilet 1 biniş ücreti 3,75 TL, 1.40 TL olan kontaksız öğrenci kartı 1 biniş ücreti ise 1,60 TL'ye yükseldi.



Kayseri'de toplu taşıma ücretleri son olarak 26 Ekim 2017 tarihinde değiştirilmişti. Bu tarihten günümüze kadar geçen 22 aylık zaman diliminde başta yakıt, bakım ve işçilik olmak üzere toplu taşıma işletmeciliğinin maliyet kalemlerinde artışlar meydana geldi. Bu doğrultuda toplu taşımadaki otobüs işletmecilerinin uzun süredir bilet fiyatlarının yeniden düzenlenmesi talebi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) gündemine alınarak değerlendirildi. UKOME toplantısı sonucu toplu taşıma ücret tarifesi yeniden belirlendi. Yeni ücret tarifesine göre bazı kalemlerde artışlar yapılırken toplu taşımayı sürekli kullananlara indirim geldi. Kontaksız abonman kartlardaki aylık biniş adetinin artırılarak 140 binişe çıkarılması sonucu kontaksız abonman tam kartın bir biniş ücreti 2 TL'den 1,14 TL'ye, kontaksız abonman öğrenci kartının bir biniş ücreti ise 1,15 TL'den 54 kuruşa indirildi. UKOME toplantısında, abonman kartlarda aktarma ve devir yapılamayacağı da kararlaştırıldı.



Yeni düzenlemeye göre oluşan ücret tarifeleri şöyle gerçekleşti:



"Manyetik Kağıt Bilet 1 Biniş Ücreti: 3,75 TL, kontaksız Tam Kart 1 Biniş Ücreti: 3 TL, Kontaksız Öğrenci Kartı 1 Biniş Ücreti: 1,60 TL, Kontaksız Öğretmen Kartı 1 Biniş Ücreti: 2,65 TL, Kontaksız KAYBİS Tam Kart 1 Biniş Ücreti: 3 TL, Kontaksız KAYBİS Öğrenci Kartı 1 Biniş Ücreti: 1,6 TL, Kontaksız Abonman Tam Kart Aylık 140 Biniş: 160 TL, Kontaksız Abonman Tam Kart 1 Biniş Ücreti: 1,14 TL, Kontaksız Abonman Öğrenci Kartı Aylık 140 Biniş Ücreti: 75 TL, Kontaksız Abonman Öğrenci Kartı 1 Biniş Ücreti: 0,54 TL." - KAYSERİ

Kaynak: İHA