Toplu ulaşıma yılbaşı ve hafta sonu düzeni
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Toplu ulaşıma yılbaşı ve hafta sonu düzeni

30.12.2020 10:52 | Son Güncelleme: 30.12.2020 10:57
Toplu ulaşıma yılbaşı ve hafta sonu düzeni

İzmir Büyükşehir Belediyesine bağlı toplu ulaşım kurum ve kuruluşları, pandemiyle mücadele kapsamında yılbaşı gecesi ve sonrasında uygulanacak 3 günlük sokağa çıkma kısıtlılığı kararı uyarınca sefer tarifelerini düzenledi.

İzmir Büyükşehir Belediyesine bağlı toplu ulaşım kurum ve kuruluşları, pandemiyle mücadele kapsamında yılbaşı gecesi ve sonrasında uygulanacak 3 günlük sokağa çıkma kısıtlılığı kararı uyarınca sefer tarifelerini düzenledi. TCCD-Büyükşehir ortaklığı ile işletilen İZBAN'da da yılbaşı ve kısıtlılık günlerine özel sefer planlaması yapıldı.

İçişleri Bakanlığının, korona virüs ile mücadele kapsamında çıkardığı genelge uyarınca, 31 Aralık Perşembe gecesi saat 21.00'den, 4 Ocak 2021 Pazartesi sabahı 05.00'e kadar sokağa çıkma kısıtlılığı uygulanacak. İzmir Büyükşehir Belediyesine bağlı ESHOT Genel Müdürlüğü, İzmir Metro ve Tramvay A.Ş. ile İZDENİZ Genel Müdürlüğü, sefer tarifelerinde, kısıtlılık günlerine özel düzenlemeler yaptı.

Nasıl çalışacaklar?

ESHOT otobüsleri, kısıtlılık günleri boyunca 91 ana hatta seferlerine devam edecek. Sağlık çalışanlarına özel güzergahlarda hizmet veren özel otobüs servisleri de her gün belirli saatlerde seferlerine devam edecek. Metro ile Konak ve Karşıyaka tramvaylarında seferler 06.00 - 00.20 saatleri arasında 30 dakikada bir yapılacak. İzmir Büyükşehir Belediyesi ve TCDD ortaklığıyla işletilen İZBAN'da seferler, 24 dakikada bir olacak. İZDENİZ'de 1, 2 ve 3 Ocak 2021 günlerinde; yalnızca yolcu gemileri çalışacak; araba vapurları sefer yapmayacak. Bostanlı-Karşıyaka-Konak iskeleleri arasında ring seferi yapacak gemiler, 08.00 - 11.00 - 14.00 - 17.00 - 20.00 saatlerinde Bostanlı'dan; 08.30 - 11.30 - 14.30 - 17.30 - 20.30 saatlerinde Konak'tan kalkacak. - İZMİR

Toplu ulaşıma yılbaşı ve hafta sonu düzeni
Toplu ulaşıma yılbaşı ve hafta sonu düzeni
Toplu ulaşıma yılbaşı ve hafta sonu düzeni

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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