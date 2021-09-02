İZBAN'dan İzmir Enternasyonal Fuarı için ek sefer
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İZBAN'dan İzmir Enternasyonal Fuarı için ek sefer

İZBAN'dan İzmir Enternasyonal Fuarı için ek sefer
Anadolu Ajansı / Efsun Erbalaban Yılmaz - Haberler | Güncel

TCDD ve İzmir Büyükşehir Belediyesi ortaklığıyla işletilen İZBAN'ın 3 Eylül Cuma günü kapılarını 90. kez açacak İzmir Enternasyonal Fuarı için 4 ek seferi devreye alacağı bildirildi.

TCDD ve İzmir Büyükşehir Belediyesi ortaklığıyla işletilen İZBAN'ın 3 Eylül Cuma günü kapılarını 90. kez açacak İzmir Enternasyonal Fuarı için 4 ek seferi devreye alacağı bildirildi.

İZBAN'dan yapılan açıklamaya göre, fuar süresince her iki yöne ikişer ek tren seferi düzenlenecek.

Aliağa istikametine gidecek trenler 01.12 ve 01.31'de Hilal, 01.19 ve 01.38'de Alsancak, 01.25 ve 01.45'te Halkapınar'da olacak.

Tepeköy yönüne gidecek ek trenler 01.17 ve 01.45'de Halkapınar, 01.26 ve 01.54'de Alsancak, 01.30 ve 01.58'de ise Hilal'de hazır olacak.

İZBAN'dan İzmir Enternasyonal Fuarı için ek sefer
İZBAN'dan İzmir Enternasyonal Fuarı için ek sefer
İZBAN'dan İzmir Enternasyonal Fuarı için ek sefer

Kaynak: Anadolu Ajansı / Efsun Erbalaban Yılmaz

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