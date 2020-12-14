Toplu ulaşım ve trafikte akşam yoğunluğu
14.12.2020 18:34 | Son Güncelleme: 14.12.2020 18:39
İSTANBUL'da iş çıkış saatinde toplu ulaşım araçları ve trafikte yoğunluk yaşanıyor.
İSTANBUL'da iş çıkış saatinde toplu ulaşım araçları ve trafikte yoğunluk yaşanıyor. Cevizlibağ Metrobüs Durağı'ndaki kalabalıkta sosyal mesafe karalı hiçe sayılırken, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Yoğunluk Haritası verilerine göre, trafik yoğunluğu saat 18.30 itibariyle yüzde 72 olarak görülüyor.- İstanbul
Kaynak: Demirören Haber Ajansı