Toplu ulaşım ve trafikte akşam yoğunluğu

İSTANBUL'da iş çıkış saatinde toplu ulaşım araçları ve trafikte yoğunluk yaşanıyor. Cevizlibağ Metrobüs Durağı'ndaki kalabalıkta sosyal mesafe karalı hiçe sayılırken, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Yoğunluk Haritası verilerine göre, trafik yoğunluğu saat 18.30 itibariyle yüzde 72 olarak görülüyor.

- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı