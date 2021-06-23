Toplu ulaşım sorunları masaya yatırıldı
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Toplu ulaşım sorunları masaya yatırıldı

Toplu ulaşım sorunları masaya yatırıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Düzce Ulaşım A.Ş. yetkilileri hem şoförlerin sorunlarını dinledi, hem de vatandaşların şikayetlerini şoförlere iletti.

Düzce Ulaşım A.Ş. yetkilileri hem şoförlerin sorunlarını dinledi, hem de vatandaşların şikayetlerini şoförlere iletti.

Düzce Belediyesi iştirak şirketlerinden biri olan Düzce Ulaşım A.Ş., şoförlere yönelik eğitimlerine devam ediyor. Prof. Dr. Erol Güngör Kültür Merkezinde gerçekleştirilen toplantıya, Düzce Ulaşım A.Ş. yönetim kurulu üyeleri ile Sakarya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı Planlama sorumluları Recep Ölmez ile Aydoğan Özbay ve şoförler katıldı.

"Her 10 dakika Bahçeşehir'e gidiyoruz"

Toplantının ilk gündem maddesi olarak vatandaşların şikayetlerini şoförlere aktaran Ulaşım A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Levent Sivrikaya, şoförlerin duraklarda mutlaka durmalarını, özellikle dış hatlarda yolcuları beklemeleri ve korna konusunda duyarlı olmalarını istedi. Sivrikaya, yeni ulaşım sistemi ile ilgili olarak vatandaşlardan güzel tepkiler aldıklarının da altını çizerek, "Hızlı bir ulaşım sistemimiz var. Bahçeşehir bölgesine daha önce 40 dakikada bir gidiyorduk, artık her 10 dakikada Bahçeşehir'e gidebiliyoruz. Bazen 7 dakikaya düşüyor. Sizin isteklerinizi biz de gereken yerlere söyleyeceğiz. Elimizden gelen yardımı yapacağız. Hedefimiz bu hizmeti en güzel şekilde vermektir" dedi.

Kent kart sistemi yeniden anlatıldı

Şoförlerin eğitim ve sorunların masaya yatırıldığı toplantıda Kent Kart ile ilgili sorunlar da ele alındı. Kent Kart yetkilileri, makinelerin çalışma sistemi ile ilgili yeniden bilgi vererek hataların en aza indirmeye çalıştı.

Toplantı şoförlerin istek ve taleplerinin dinlenmesinin ardından sona erdi. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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