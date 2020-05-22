Toplu ulaşım için hazırlanan raylı sistem projesinin çalışması sürüyor
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Toplu ulaşım için hazırlanan raylı sistem projesinin çalışması sürüyor

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, 3. Etap Hafif Raylı Sistem Projesi çalışmaları kapsamında Meltem Bulvarı'ndan Antalya Eğitim Araştırma Hastanesi yönüne devam eden raylı sistem inşaat çalışmalarını inceledi.

22.05.2020 14:48 | Son Güncelleme: 22.05.2020 14:53

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, 3. Etap Hafif Raylı Sistem Projesi çalışmaları kapsamında Meltem Bulvarı'ndan Antalya Eğitim Araştırma Hastanesi yönüne devam eden raylı sistem inşaat çalışmalarını inceledi.

Şantiyeyi gezen Böcek, gazetecilere yaptığı açıklamada, çalışması süren hattın, Konyaaltı varyanttaki nostalji tramvay hattına bağlanacağını ifade etti.

Tüm bu çalışmaların 2020 yılı sonuna kadar tamamlanacağını bildiren Muhittin Böcek, raylı sistem inşaasıyla birlikte Meltem Mahallesi'ndeki altyapı sistemini de yenilediklerini kaydetti.

Danışmalarıyla birlikte inşaat alanında incelemelerde bulunan Böcek, yüklenici firma yetkilileriyle de proje hakkında konuştu.

Böcek, "7 Haziran itibariyle Antalya için çok önemli olan Üniversite Kavşağı'nı açıyoruz. 2 ay içinde raylı sistemin Devlet Hastanesi'ne kadar olan bölümünü tamamlamış olacağız." dedi.

Toplu ulaşım için hazırlanan raylı sistem projesinin çalışması sürüyor

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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