Toplu ulaşım araçlarının klimalarında Kovid-19'a karşı sistem geliştirildi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Toplu ulaşım araçlarının klimalarında Kovid-19'a karşı sistem geliştirildi

İklimlendirme sektöründe yaklaşık 30 yıldır toplu ulaşım araçları ve raylı sistemler için faaliyet gösteren Cem ve Ali Yazıcı kardeşler, toplu taşımadaki klimalarda yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) barınmasını önleyici sistem geliştirdi.

Toplu ulaşım araçlarının klimalarında Kovid-19'a karşı sistem geliştirildi
21.05.2020 11:16 | Son Güncelleme: 21.05.2020 11:16

İklimlendirme sektöründe yaklaşık 30 yıldır toplu ulaşım araçları ve raylı sistemler için faaliyet gösteren Cem ve Ali Yazıcı kardeşler, toplu taşımadaki klimalarda yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) barınmasını önleyici sistem geliştirdi.

Sakarya'nın Arifiye ilçesindeki Yazkar fabrikasında, AA muhabirine açıklamalarda bulunan firmanın yönetim kurulu başkanı Cem Yazıcı, Kovid-19 salgınından önce bir süredir sektörde klimalardan oluşagelen birtakım bakteriyel sorunlarla ilgili çalışma yaptıklarını belirtti.

Bakteriyellerden yana oluşan rahatsızlığın yanına Kovid-19 sorununun eklendiğini ifade eden Yazıcı, birkaç farklı çalışma ve argümanla toplu ulaşım araçlarındaki Kovid-19 sorununa çözüm getirebileceklerini düşündüklerini söyledi.

Klima filtrasyonunda kullanılan UVC ışın lambalarını inceledikten sonra benzerlerinden 7 kat daha iyi sonuç veren ürünü Amerika merkezli bir firmadan temin ettiklerini anlatan Yazıcı, yapılan testlerde belli sayıda virüs ve bakteri içeren havanın dolaşıma sokularak sonuçlarının raporlandığını aktardı.

Bu sistemin özellikle raylı sistemde olmak üzere toplu taşımada çözüm olacağına inandıklarını dile getiren Yazıcı, "Bizim iddiamız şu, toplu taşımalardaki iklimlendirme cihazlarındaki mevcut uygulamamız filtrasyonda bizim geliştirdiğimiz ve tercih ettiğimiz sistemler üst sistemlerdi fakat Kovid-19 virüsünün 50-60 nanometre olması, filtrelerden de geçerek tekrar halka bulaşma riski ve dünya belediyelerindeki duyum üzerine süreci başlattık. Hem bizim elimizdeki hem de UVC ışın lambasını aldığımız firmanın raporları bize gösteriyor ki, bu sistem yüzde 99 Kovid-19'u öldürüyor." ifadelerini kullandı.

Prototipin üretildiğine işaret eden Yazıcı, "Şu anda bu konuda testler bitti. Bunu piyasaya sürüp önceliğimiz sektöre rahatlık getirmek." dedi.

Yazıcı, klimaların toplum sağlığı için faydalı olduğunu halen iddia ettiklerini ve bu çözümle klimanın güncel hayatta yine vatandaşlara ferahlık vermesine devam etmesini arzu ettiklerini kaydetti.

"Klimalı ortamda korkusuz seyahat etme imkanı sağlayabiliyoruz"

Firmanın genel müdürü Ali Yazıcı da klimaların hayatın vazgeçilmezi olduğunu söyledi.

Çok yüksek sıcaklıkların oluştuğu dünyada insanların konforlu seyahat etmelerinin önemine vurgu yapan Yazıcı, son dönemde Kovid-19 virüsüyle çekinceleri gidermek adına bir çalışma yaptıklarını aktardı.

Yazıcı, aylar süren çalışmayla sistemi olabilecek en iyi noktaya getirmeye çalıştıklarını, şu anda yaptıkları bütün testlerin en iyi sonucu verdiğini bildirdi.

Geliştirilen sistemle hem virüse hem de diğer tüm bakterilere karşı aynı zamanda teknik olarak klimanın bakımında da bir fayda getirdiklerini dile getiren Yazıcı, şöyle devam etti:

"Havanın geçtiği filtrelerde toplanan küf ve bakterinin temizlenmesi gerekiyor. Bizim sistemimizde artık buna gerek kalmıyor. Sürekli temiz halde tutuyoruz. Bu da konforu kat kat arttırıyor. Seyahat eden vatandaşlarımızın ve toplu ulaşım sürücülerimizin sağlığı açısından bu sistem şarttı. Biz bütün konforu sağladık. Rahatlıkla artık klimalı ortamda korkusuz seyahat etme imkanı sağlayabiliyoruz."

Yazıcı, patent başvurusunu yaptıklarını ve devam eden sürecin sonunda patenti alacaklarını sözlerine ekledi.

"UVC ışınları kısa mesafede etkili olan ışınlardır"

Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Oğuz Karabay da Ultraviyole-C (UVC) ışınlarının yıllardır yaygın olarak yüzey, havuz ve döngülü sulardaki sterilizasyon işlemlerinde kullanıldığını söyledi.

Bu tür cihazların test aşamalarında belli sayıda virüs ya da bakteri içeren havanın dolaşıma sokularak sonuçların incelendiğine değinen Karabay, "UVC ışınları kısa mesafede etkili olan ışınlardır. Ultraviyole teknolojisiyle yüzey temizliği yapılır. Bazı özelliklerini söyleyeyim, asla o ışına çıplak gözle bakmamak gerekir, kapalı ortamda kalması gerekiyor. UVC, gördüğü yeri sterilize eder, ışığı görmeden geçen hava temizlenemez. Bu amaçla yıllardır kullanılmakta." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

Haberler

Tedbirlere uyulmayan Van, ikinci koronavirüs dalgası için sinyal veriyor Haber
Tedbirlere uyulmayan Van, ikinci koronavirüs dalgası için sinyal veriyor
Canlı yayında Perinçek'in gözlerinin içine bakarak Öcalan'la çekilen fotoğraflarını gösterdi Haber
Canlı yayında Perinçek'in gözlerinin içine bakarak Öcalan'la çekilen fotoğraflarını gösterdi
Adana Kuyumcular Odası Başkanı Başman: Altının gramı 430 lirayı bulabilir Haber
Adana Kuyumcular Odası Başkanı Başman: Altının gramı 430 lirayı bulabilir
Kayseri'de, Türkiye çapında hizmet veren kargo şirketinin 10 çalışanında koronavirüs tespit edildi Haber
Kayseri'de, Türkiye çapında hizmet veren kargo şirketinin 10 çalışanında koronavirüs tespit edildi
Kurşun yağmuruna tutulan 17 yaşındaki genç kız hayatını kaybetti Haber
Kurşun yağmuruna tutulan 17 yaşındaki genç kız hayatını kaybetti
Beşiktaş, yaptığı paylaşım nedeniyle Bursaspor'dan gönderilen Yiğit Şengil'i antrenmana davet etti Haber
Beşiktaş, yaptığı paylaşım nedeniyle Bursaspor'dan gönderilen Yiğit Şengil'i antrenmana davet etti
Açık havada İstanbul'dan Uludağ'ı görmek mümkün
Açık havada İstanbul'dan Uludağ'ı görmek mümkün
Emniyet kemeri sayesinde takla atan araçtan burnu bile kanamadan kurtuldu
Emniyet kemeri sayesinde takla atan araçtan burnu bile kanamadan kurtuldu
İmamoğlu'ndan kendisi için 27 kez soruşturma izni veren Soylu hakkında suç duyurusu
İmamoğlu'ndan kendisi için 27 kez soruşturma izni veren Soylu hakkında suç duyurusu
7 yaşındaki öz oğlunu ve yengesini öldüren bipolar kadın, sokakta dolaşırken yakalandı
7 yaşındaki öz oğlunu ve yengesini öldüren bipolar kadın, sokakta dolaşırken yakalandı
Sarayköy'ün çamuru, sağlık ve kozmetik sektörü için yurt dışına satılıyor
Sarayköy'ün çamuru, sağlık ve kozmetik sektörü için yurt dışına satılıyor
Narkotik köpeğini hesaba katmadılar! Taşın altından bile uyuşturucu çıktı
Narkotik köpeğini hesaba katmadılar! Taşın altından bile uyuşturucu çıktı
Türkiye'de koronavirüsün bulaşma hızı 1,56'dan 0,72'ye geriledi
Türkiye'de koronavirüsün bulaşma hızı 1,56'dan 0,72'ye geriledi
Muhammed Salah maskesi takıp mağazayı soymak isteyen 4 hırsız kıskıvrak yakalandı
Muhammed Salah maskesi takıp mağazayı soymak isteyen 4 hırsız kıskıvrak yakalandı
ABD'li savunma devi Lockheed Martin F-35 üretimini yavaşlatıyor
ABD'li savunma devi Lockheed Martin F-35 üretimini yavaşlatıyor
Liverpool Teknik Direktörü Klopp'tan koronavirüs çıkışı: Antrenman yapmak istemeyen evine gidebilir
Liverpool Teknik Direktörü Klopp'tan koronavirüs çıkışı: Antrenman yapmak istemeyen evine gidebilir
Prof. Dr. Emin Darendeliler hayatını kaybetti
Prof. Dr. Emin Darendeliler hayatını kaybetti
Erciyes Üniversitesi, hayvanlar üzerinde koronavirüs aşısı denemelerine başladı
Erciyes Üniversitesi, hayvanlar üzerinde koronavirüs aşısı denemelerine başladı
Dün serbest bırakılan Taylan Kulaçoğlu, bugün tekrar gözaltına alınarak tutuklandı
Dün serbest bırakılan Taylan Kulaçoğlu, bugün tekrar gözaltına alınarak tutuklandı
Koronavirüse yakalanan sağlık çalışanının inanılmaz değişimi!
Koronavirüse yakalanan sağlık çalışanının inanılmaz değişimi!
AK Parti Sözcüsü Çelik, İzmir'deki bazı camilerin minarelerinden 'Çav Bella' çalınmasına sert tepki gösterdi: Lanetliyoruz
AK Parti Sözcüsü Çelik, İzmir'deki bazı camilerin minarelerinden "Çav Bella" çalınmasına sert tepki gösterdi:...
Yerli otomobilin fabrikasında ilk kazma vuruldu: Haziran'da temel atılacak
Yerli otomobilin fabrikasında ilk kazma vuruldu: Haziran'da temel atılacak
Avrupa Birliği'nin sığınmacılarla ilgili skandal açıklaması sonrası Türkiye resti çekti
Avrupa Birliği'nin sığınmacılarla ilgili skandal açıklaması sonrası Türkiye resti çekti
Fenerbahçeli futbolcu Ozan Tufan'ın fazla kiloları dikkat çekti
Fenerbahçeli futbolcu Ozan Tufan'ın fazla kiloları dikkat çekti
Türkiye'nin eve kapandığı son 2 ayda en çok kitap alan şehirler belli oldu
Türkiye'nin eve kapandığı son 2 ayda en çok kitap alan şehirler belli oldu
Alkollü şahıs, yoldan geçen genci elindeki cam parçası ile rehin aldı! Sebebi yasak aşk çıktı
Alkollü şahıs, yoldan geçen genci elindeki cam parçası ile rehin aldı! Sebebi yasak aşk çıktı
Son Dakika: Benzine 20, motorine ise 12 kuruş zam geldi
Son Dakika: Benzine 20, motorine ise 12 kuruş zam geldi
Haziran'da 65 yaş üstü ve kronik hastalar için sokağa çıkma yasağı kısmen devam edebilir
Haziran'da 65 yaş üstü ve kronik hastalar için sokağa çıkma yasağı kısmen devam edebilir
Dünya Sağlık Örgütü, son 24 saatte tespit edilen vaka sayını açıklayıp uyardı: En yüksek rakam, daha uzun bir yol var
Dünya Sağlık Örgütü, son 24 saatte tespit edilen vaka sayını açıklayıp uyardı: En yüksek rakam, daha uzun bir...
Şarkıcı Merve Özbey 'Çocuk yapın da görelim' diyen takipçisine sert çıktı: Size böyle konuşma hakkını kim veriyor?
Şarkıcı Merve Özbey "Çocuk yapın da görelim" diyen takipçisine sert çıktı: Size böyle konuşma hakkını kim...
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Murat Kurum Ekrem İmamoğlu Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Hadise Ebru Şallı Yılmaz Erdoğan Mehmet Ali Erbil
Spor Hasan Şaş Metin Oktay Lionel Messi Sergen Yalçın Ahmet Nur Çebi
Daha Fazla Bursa Kadın Futbol Twitter
Şu an buradasınız: Toplu ulaşım araçlarının klimalarında Kovid-19'a karşı sistem geliştirildi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.5.2020 11:16:17. #1.15#
title