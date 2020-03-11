Toplu ulaşım araçlarında ve duraklarda dezenfekte çalışması yapıldı
SON DAKİKA ANA SAYFA MAGAZİN SPOR EKONOMİ KORONAVİRÜS TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Toplu ulaşım araçlarında ve duraklarda dezenfekte çalışması yapıldı - Haber
Antalya Büyükşehir Belediyesi, Antalya, Güncel

Toplu ulaşım araçlarında ve duraklarda dezenfekte çalışması yapıldı

Antalya Büyükşehir Belediyesi, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan tedbirler kapsamında, toplu ulaşım araçları ve otobüs duraklarındaki rutin temizlik işlerini yoğunlaştırdı.

11.03.2020 18:19 | Son Güncelleme: 11.03.2020 18:28
Toplu ulaşım araçlarında ve duraklarda dezenfekte çalışması yapıldı

Antalya Büyükşehir Belediyesi, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan tedbirler kapsamında, toplu ulaşım araçları ve otobüs duraklarındaki rutin temizlik işlerini yoğunlaştırdı.

Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Daire Başkanlığı, kent merkezindeki 2 bin kapalı durağı temizleyerek, dezenfekte gerçekleştiriyor.

Toplam 8 kişilik iki ekip, durakların daha hijyenik olması için iç ve dışını köpükle yıkıyor, dezenfektan ilaçlarla temizlik yapıyor.

Belediyeden 16 kişilik ekip de 32 tramvay ve rotasyona göre sefere çıkan toplu ulaşım araçlarında her gün son seferlerinin ardından kapsamlı şekilde iç ve dış temizliklerini yapıyor.

Sağlık Bakanlığı onaylı ilaçlarla araçların dış yüzey, araç içi metal plastik yüzeyleri ve tüm iç alanı ilaçlanarak steril hale getiriliyor.

Gün içinde çok sayıda kişinin kullandığı toplu ulaşım araçları dezenfekte edilerek, bulaşıcı hastalıkların yayılmasının önlenmesi hedefleniyor. Tramvay ve otobüslerin, her sabah temiz ve hijyen bir şekilde sefere çıkmasına önem veriliyor.

Öğrenci servislerinin de temizliğine başlandı

Broşürler dağıtılarak ve sosyal medya hesapları kullanılarak virüsten korunma yöntemleri anlatılıyor, farkındalık yaratılmaya çalışılıyor. Büyükşehir Belediyesinin, hizmet binasına da el temizliği için dezenfektan üniteleri yerleştirildi.

Antalya Servisçiler Odası koordinasyonunda öğrenci servislerinin temizliğine başlandığı bildirildi.

Toplu ulaşım araçlarında ve duraklarda dezenfekte çalışması yapıldı

Kaynak: AA

Haberin Videosu:

Toplu ulaşım araçlarında ve duraklarda dezenfekte çalışması yapıldı

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

Hollandalılar, Canan Karatay'ın koronavirüs tavsiyesini uyguladı Haber
Hollandalılar, Canan Karatay'ın koronavirüs tavsiyesini uyguladı
Prova yapan F-16 düştü! Pilotun hayatını kaybettiği kaza kamerada Haber
Prova yapan F-16 düştü! Pilotun hayatını kaybettiği kaza kamerada
Türkiye'ye sıçramasının ardından bir ilimizde daha koronavirüs alarmı Haber
Türkiye'ye sıçramasının ardından bir ilimizde daha koronavirüs alarmı
Dünyanın beklediği haber İran'dan geldi: Koronavirüsün ilacını bulduk Haber
Dünyanın beklediği haber İran'dan geldi: Koronavirüsün ilacını bulduk
Tekerlekli sandalyeyle geldi! Babasından Babacan'a tek cümlelik nasihat Haber
Tekerlekli sandalyeyle geldi! Babasından Babacan'a tek cümlelik nasihat
Türkiye'de ilk koronavirüs vakası nerede? CNN Türk muhabirinin iddiası sosyal medyada tartışma yarattı Haber
Türkiye'de ilk koronavirüs vakası nerede? CNN Türk muhabirinin iddiası sosyal medyada tartışma yarattı
Otel çalışanı, kaza yapan kadının elini bir an olsun bırakmadı
Otel çalışanı, kaza yapan kadının elini bir an olsun bırakmadı
Sabiha Gökçen'de üç kişinin öldüğü uçak kazasında ön rapor: Uçağa isabet eden yıldırım pilotların stresini arttırdı
Sabiha Gökçen'de üç kişinin öldüğü uçak kazasında ön rapor: Uçağa isabet eden yıldırım pilotların stresini...
Getafe, koronavirüs salgını nedeniyle Inter deplasmanına gitmeyeceklerini açıkladı
Getafe, koronavirüs salgını nedeniyle Inter deplasmanına gitmeyeceklerini açıkladı
Son Dakika: Bakan Koca: Okulların tatil edilmesi ilerleyen zamanlarda gündemimizde olabilir
Son Dakika: Bakan Koca: Okulların tatil edilmesi ilerleyen zamanlarda gündemimizde olabilir
Bakan Koca, Bilim Kurulu toplantısı sonrası koronavirüs önlemleriyle ilgili 14 altın kuralı açıkladı
Bakan Koca, Bilim Kurulu toplantısı sonrası koronavirüs önlemleriyle ilgili 14 altın kuralı açıkladı
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Ayhan Özmızrak'ı protesto etmek için salonu terk etti
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Ayhan Özmızrak'ı protesto etmek için salonu terk etti
CHP kontenjanından boşalan RTÜK üyeliğine Okan Konuralp seçildi
CHP kontenjanından boşalan RTÜK üyeliğine Okan Konuralp seçildi
UEFA Avrupa Ligi'nde 2 maça koronavirüs engeli
UEFA Avrupa Ligi'nde 2 maça koronavirüs engeli
Atiba, Kopenhag antrenmanını ziyaret etti
Atiba, Kopenhag antrenmanını ziyaret etti
Koronavirüs tüm dünyada can almaya devam ederken güzel haber 103 yaşındaki kadından geldi
Koronavirüs tüm dünyada can almaya devam ederken güzel haber 103 yaşındaki kadından geldi
Son Dakika: Türkiye, koronavirüs sebebiyle 1 Mayıs tarihine kadar uluslararası spor organizasyonlarına sporcu göndermeyecek
Son Dakika: Türkiye, koronavirüs sebebiyle 1 Mayıs tarihine kadar uluslararası spor organizasyonlarına sporcu...
Arabanın ön camına saplanan 50 santimlik metal levha, sürücüyü korkuttu
Arabanın ön camına saplanan 50 santimlik metal levha, sürücüyü korkuttu
Koronavirüs en çok hangi yolla bulaşıyor? Uzman isimden merak edilen soruya yanıt
Koronavirüs en çok hangi yolla bulaşıyor? Uzman isimden merak edilen soruya yanıt
Samsun'da altından yol geçen 5 katlı bina, görenleri şaşırtıyor
Samsun'da altından yol geçen 5 katlı bina, görenleri şaşırtıyor
Son Dakika: Kayseri İl Sağlık Müdürlüğü'nden açıklama: Kentte tespit edilmiş vaka yok
Son Dakika: Kayseri İl Sağlık Müdürlüğü'nden açıklama: Kentte tespit edilmiş vaka yok
Arhavispor Başkanı Yücel Satıral, futbolcu maaşları için evini satıp kredi çekti
Arhavispor Başkanı Yücel Satıral, futbolcu maaşları için evini satıp kredi çekti
Cari denge Ocak'ta 1,8 milyar dolar açık verdi
Cari denge Ocak'ta 1,8 milyar dolar açık verdi
Koronavirüs sonrası Ticaret Bakanlığı'ndan haksız fiyat artışı uyarısı: İhbar edin
Koronavirüs sonrası Ticaret Bakanlığı'ndan haksız fiyat artışı uyarısı: İhbar edin
Dolar yükselişe geçti! İşte son durum
Dolar yükselişe geçti! İşte son durum
Hurdadan aldığı klasik otomobilini 100 bin liraya yeniledi! Aracın son halini görenler gözlerine inanamıyor
Hurdadan aldığı klasik otomobilini 100 bin liraya yeniledi! Aracın son halini görenler gözlerine inanamıyor
Futbolcu, yönetici ve kulüp görevlilerine koronavirüs testi yapan Olympiakos, sonuçların negatif çıktığını duyurdu
Futbolcu, yönetici ve kulüp görevlilerine koronavirüs testi yapan Olympiakos, sonuçların negatif çıktığını...
İYİ Parti Antalya Milletvekili Tuba Vural Çokal, AK Parti'ye geçti
İYİ Parti Antalya Milletvekili Tuba Vural Çokal, AK Parti'ye geçti
Kız öğrencinin 'Beni taciz etti' dediği servis şoförü gözaltına alındı
Kız öğrencinin "Beni taciz etti" dediği servis şoförü gözaltına alındı
Son Dakika: Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu koronavirüs sebebiyle saat 13.30'da toplanacak
Son Dakika: Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu koronavirüs sebebiyle saat 13.30'da toplanacak
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Vladimir Putin Fahrettin Koca Abdulhamit Gül Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Uğur Akkuş Özge Ulusoy Demet Akalın Serenay Sarıkaya
Spor Falcao Metin Oktay Rıza Çalımbay Sergen Yalçın Radamel Falcao
Daha Fazla Futbol Vatandaş Beşiktaş Koronavirüs
Şu an buradasınız: Toplu ulaşım araçlarında ve duraklarda dezenfekte çalışması yapıldı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.3.2020 19:42:20. #1.15#