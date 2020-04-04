Toplu ulaşım araçlarında maske kontrolü yapıldı (3)
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Toplu ulaşım araçlarında maske kontrolü yapıldı (3) - Haberler
Marmaray, Güncel

Toplu ulaşım araçlarında maske kontrolü yapıldı (3)

Yeni tip koronavirüs (Kovid -19) salgınına karşı alınan tedbirlerin genişletilmesiyle İstanbul'da da otobüs, metro, Marmaray, metrobüs ve şehir hatları vapurlarını kullanan yolcuların maske takma kuralına uyduğu görüldü.

04.04.2020 10:54 | Son Güncelleme: 04.04.2020 10:57
Toplu ulaşım araçlarında maske kontrolü yapıldı (3)

Yeni tip koronavirüs (Kovid -19) salgınına karşı alınan tedbirlerin genişletilmesiyle İstanbul'da da otobüs, metro, Marmaray, metrobüs ve şehir hatları vapurlarını kullanan yolcuların maske takma kuralına uyduğu görüldü.

Alınan karar sonrası Üsküdar-Çekmeköy metrosu istasyonu, Kadıköy Rıhtım İETT peronları, tramvay durakları, Söğütlüçeşme ve Cevizlibağ metrobüs ile Marmaray istasyonlarında maske kontrolü yapıldı.

Vatandaşların genel olarak vatandaşların kurala uyduğu gözlenirken bazı vatandaşların maske takmadığı görüldü. İETT ve Metro AŞ'ye bağlı peronlarda maskesi olmayan vatandaşlara görevliler maske verdi.

Marmaray'da ise maskesi olmayan vatandaşlar dışarıda bulunan büfe ve seyyar satıcılardan maske satın aldı.

En işlek metrobüs duraklarından Cevizlibağ metrobüs istasyonunda bekleyen güvenlik görevlileri de maskesiz yolculara ücretsiz maske dağıttı.

Cevizlibağ tramvay durağında da maskesiz yolculara girişte görevliler tarafından maske dağıtımı yapıldı.

Araç bekleyen bazı yolcuların ise zaman zaman maskelerini çıkardığı görüldü.

"Vatandaşlarımızın genel olarak kurallara uyduğunu görüyoruz"

Yeni tedbirleri yerinde incelemek için Kadıköy'de bulunan İETT Genel Müdürü Hamdi Alper Kolukısa, AA muhabirine yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün açıkladığı yeni kararların ardından İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun talimatıyla stoklarında bulunan tüm maskeleri İstanbul'da toplu ulaşımı kullanan vatandaşlara dağıtma kararı aldıklarını söyledi.

Bu sabahtan itibaren metro, metrobüs, Şehir Hatları, yoğun olan otobüs peronlarında yolculara maske dağıtımına başladıklarını ifade eden Kolukısa, "Bizler de Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Komisyonu üyelerimizle birlikte maske dağıtım faaliyetlerini yerinde incelemek için Kadıköy peronlarına ve Söğütlüçeşme metrobüs istasyonuna geldik. Vatandaşlarımızın genel olarak kurallara uyduğunu görüyoruz. Maskesi olmayan vatandaşlarımıza maske dağıtıyor ve kendilerini Cumhurbaşkanlığı kararıyla ilgili de bilgilendiriyoruz." şeklinde konuştu.

"Yolcu sayısı koronavirüs öncesine göre yüzde 90 azaldı"

Aynı zamanda tüm taşıma araçlarını her gece dezenfekte ettiklerini bildiren Kolukısa, aynı zamanda yoğun peronlarda da 14 ayrı ekiple araçlarda ilave dezenfekte işlemleri yaptıklarını dile getirdi.

Toplu ulaşım araçlarında sosyal mesafeyi korumak için de önlemler aldıklarını belirten Kolukısa şöyle konuştu:

"Şu an itibariyle yolculuk sayımız koronavirüs salgınından önceki döneme göre yüzde 90 oranında azaldı. Toplu taşıma anlamında pik saat dediğimiz yolcuların yoğun olduğu saatlerde herhangibi bir sefer azaltımına gitmedik. Sadece yoğun olmayan saatlerde yüzde 90 yolcu azalması rağmen yüzde 19 civarında toplu taşıma araçlarında düzenleme yapıldı. Araçlarımızda yüzde 60 oranında konfor artışı sağladık. İçişleri bakanlığımızın kararnamesi araç ruhsat kapasitesinin yüzde 50 oranında yolcu alınması şeklindeydi. Sayın başkanımızın emriyle biz 5 puan da İBB olarak üzerine ekleyip maksimum yüzde 45 yolcu yoğunluğuyla taşıma yapıyoruz. Ola ki duraklarda yolcumuzun duraklarda kaldığı durumlar için yaklaşık 100'e yakın aracımızı hat başı ve hat ortalarında bekletiyoruz. Şoförlerimiz filo merkezlerine bilgi vererek oradaki boş araçları hızlı bir şekilde vatandaşlarımızın hizmetine yönlendiriyor."

Toplu ulaşım araçlarında maske kontrolü yapıldı (3)

Kaynak: AA

Haberin Videosu:

Toplu ulaşım araçlarında maske kontrolü yapıldı (3)
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Milli Dayanışma Kampanyası'na destek yağıyor! İşte toplanan miktar Haberler
Milli Dayanışma Kampanyası'na destek yağıyor! İşte toplanan miktar
Fotoğraf, bu sabah vaka sayısında ikinci sırada olan ilimizde çekildi Haberler
Fotoğraf, bu sabah vaka sayısında ikinci sırada olan ilimizde çekildi
Koronavirüs salgınının en son ulaşacağı ülke hangisi olur? Belki de adını ilk kez duyacaksınız Haberler
Koronavirüs salgınının en son ulaşacağı ülke hangisi olur? Belki de adını ilk kez duyacaksınız
Koronavirüse aldırış etmediler! Halk, HES projesine tepki için toplandı Haberler
Koronavirüse aldırış etmediler! Halk, HES projesine tepki için toplandı
İBB, toplu taşımaya maskesiz binmek isteyenlere ücretsiz maske dağıttı Haberler
İBB, toplu taşımaya maskesiz binmek isteyenlere ücretsiz maske dağıttı
Erdoğan'ın açıklamasını duyan baba kız, pijamayla yollara düştü Haberler
Erdoğan'ın açıklamasını duyan baba kız, pijamayla yollara düştü
Türk profesör, aşıyı bulmak için kendini laboratuvarda karantinaya aldı
Türk profesör, aşıyı bulmak için kendini laboratuvarda karantinaya aldı
Koronavirüsü yenen Bursalı vatandaş, hastalık sürecinde yaşadıklarını anlattı
Koronavirüsü yenen Bursalı vatandaş, hastalık sürecinde yaşadıklarını anlattı
Antalyalı çiftçi geçimini 20 papaya ağacından karşılıyor
Antalyalı çiftçi geçimini 20 papaya ağacından karşılıyor
Dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 1 milyon 100 bini aştı
Dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 1 milyon 100 bini aştı
Koronavirüs nedeniyle evinden çıkmayan vatandaşlar, alışverişlerini sepet sarkıtarak yapmaya başladı
Koronavirüs nedeniyle evinden çıkmayan vatandaşlar, alışverişlerini sepet sarkıtarak yapmaya başladı
Fahrettin Koca, Devlet Bahçeli'nin Bilim Kurulu üyeleriyle ilgili önerisini canlı yayında reddetti
Fahrettin Koca, Devlet Bahçeli'nin Bilim Kurulu üyeleriyle ilgili önerisini canlı yayında reddetti
İstanbul'a giriş çıkış izni verilecek istisnalar! Vali Yerlikaya 6 madde sıraladı
İstanbul'a giriş çıkış izni verilecek istisnalar! Vali Yerlikaya 6 madde sıraladı
Son dakika: Koronavirüsün tedavisi için kullanılan plazma tekniği SGK kapsamına alındı
Son dakika: Koronavirüsün tedavisi için kullanılan plazma tekniği SGK kapsamına alındı
Koronavirüs tedbirleri kapsamında 33 milyon kişinin sokağa çıkması yasaklandı
Koronavirüs tedbirleri kapsamında 33 milyon kişinin sokağa çıkması yasaklandı
Tanzim satış araçları yeniden geliyor! Ancak bu kez meyve sebze satmayacaklar
Tanzim satış araçları yeniden geliyor! Ancak bu kez meyve sebze satmayacaklar
Son dakika: AK Parti ve MHP'nin hazırlayıp sunduğu infaz yasası, TBMM Adalet Komisyonu'nda kabul edildi
Son dakika: AK Parti ve MHP'nin hazırlayıp sunduğu infaz yasası, TBMM Adalet Komisyonu'nda kabul edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu'nun oğluna mesaj: Babanızın hatırası hep yaşayacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu'nun oğluna mesaj: Babanızın hatırası hep yaşayacak
Bakan Koca: Bilim Kurulu'na benzer, niteliği ayrı ikinci bir Bilim Kurulu kuracağız
Bakan Koca: Bilim Kurulu'na benzer, niteliği ayrı ikinci bir Bilim Kurulu kuracağız
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı yeni koronavirüs tedbirlerinin ayrıntıları belli oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı yeni koronavirüs tedbirlerinin ayrıntıları belli oldu
Ekvador'da mezarlıklarda yer kalmadı, polis koronadan ölenleri evlerinin önüne bırakmaya başladı
Ekvador'da mezarlıklarda yer kalmadı, polis koronadan ölenleri evlerinin önüne bırakmaya başladı
Ordu Belediye Başkanı Hilmi Güler'den yasak sonrası gençlere güldüren mesaj: Şimdi hesaplaşma zamanı
Ordu Belediye Başkanı Hilmi Güler'den yasak sonrası gençlere güldüren mesaj: Şimdi hesaplaşma zamanı
Cumhurbaşkanı Erdoğan hatırlattı sosyal medyada gündem oldu! Tekâlif-i Milliye Emirleri nedir?
Cumhurbaşkanı Erdoğan hatırlattı sosyal medyada gündem oldu! Tekâlif-i Milliye Emirleri nedir?
Karantinada bulunan İngiltere Başbakanı Johnson'dan açıklama: Daha iyi hissediyorum
Karantinada bulunan İngiltere Başbakanı Johnson'dan açıklama: Daha iyi hissediyorum
Son Dakika: Türk Hava Yolları iç hat seferlerini 20 Nisan'a kadar durdurdu
Son Dakika: Türk Hava Yolları iç hat seferlerini 20 Nisan'a kadar durdurdu
Sağlık Bakanlığı, illere göre vefat sayılarının yer aldığı haritayı paylaştı
Sağlık Bakanlığı, illere göre vefat sayılarının yer aldığı haritayı paylaştı
Prof. Dr. Mehmet Çilingiroğlu, işine son verildiğini canlı yayında öğrendi
Prof. Dr. Mehmet Çilingiroğlu, işine son verildiğini canlı yayında öğrendi
İstanbul'da maske takmayan toplu taşımayı kullanamayacak
İstanbul'da maske takmayan toplu taşımayı kullanamayacak
Koronavirüs testi pozitif çıkan Bilim Kurulu Üyesi'nin Prof. Dr. Serhat Ünal olduğu ortaya çıktı
Koronavirüs testi pozitif çıkan Bilim Kurulu Üyesi'nin Prof. Dr. Serhat Ünal olduğu ortaya çıktı
Fransa'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 6 bin 507'ye yükseldi
Fransa'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 6 bin 507'ye yükseldi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Abdülhamit Gül Ekrem İmamoğlu İçişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Sıla Ebru Polat Beren Saat Haluk Levent
Spor Neymar Fatih Terim Rüştü Reçber Ahmet Nur Çebi Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Nisan İtalya Açıklama Fahrettin Koca
Şu an buradasınız: Toplu ulaşım araçlarında maske kontrolü yapıldı (3) - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.4.2020 11:51:45. #1.15#
title