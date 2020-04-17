Toplu ulaşım araçlarında denetim Yeni tip koronavirüs (Kovid -19) salgınına karşı alınan tedbirler genişletilirken İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri de toplu ulaşım araçlarında maske ve sosyal mesafe denetimi yaptı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid -19) salgınına karşı alınan tedbirler genişletilirken İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri de toplu ulaşım araçlarında maske ve sosyal mesafe denetimi yaptı.

Ekipler, kentin birçok noktasında otobüs, minibüs ve servis araçlarını, yoğunluğun fazla olduğu sabah ve akşam saatlerinde denetledi.

Araçlarda yolcu sayısı, sosyal mesafe, maske ve kimlik kontrolü yapan polis ekipleri, vatandaşlara zorunlu olmadıkça evlerinden çıkmamaları uyarısında bulundu.

Kaynak: AA