Toplu ulaşım araçları hizmet vermeyi sürdürüyor
01.05.2020 09:39 | Son Güncelleme: 01.05.2020 09:41
Metrobüs Cevizlibağ istasyonundan görüntüler Toplu taşıma kullanan vatandaşların görüntüleri İSTANBUL - Yeni tip koronavirüsle mücadele kapsamında 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta 3 gün sürecek sokağa çıkma kısıtlaması başladı.
Metrobüs Cevizlibağ istasyonundan görüntüler
Toplu taşıma kullanan vatandaşların görüntüleri İSTANBUL - Yeni tip koronavirüsle mücadele kapsamında 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta 3 gün sürecek sokağa çıkma kısıtlaması başladı. Toplu ulaşım araçları vatandaşlara hizmet vermeyi sürdürüyor.
Kaynak: AA