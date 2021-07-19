Toplu ulaşım araçları bayramda ücretsiz

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin resmi plakalı otobüsleri ve raylı sistem araçları dört günlük Kurban Bayramı'nda ücretsiz olacak.

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin resmi plakalı otobüsleri ve raylı sistem araçları dört günlük Kurban Bayramı'nda ücretsiz olacak.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Kurban Bayramı'nda belediyeye ait resmi plakalı toplu ulaşım araçlarının kent merkezinde ücretsiz yolcu taşıması kararı aldı. Buna göre, vatandaşların bayram ziyaretlerini daha kolay yapabilmesi için Kurban Bayramı'nın birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü günü Büyükşehir Belediyesi'nin resmi plakalı otobüsleri ile ANTRAY ve Nostalji Tramvayı vatandaşlara ücretsiz hizmet verecek. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı