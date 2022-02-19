Kayseri'de şehir içi toplu ulaşımda fiyat artışı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) tarafından şehir içi toplu taşıma ücret tarifesinde değişikliğe gidildi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, toplu ulaşım gider artışları dikkate alınarak yenilenen tarifeye göre, tam bilet 4,50 TL, indirimli bilet ise 2,25 TL olarak belirlendi.

Yeni düzenlemeye göre oluşan ücret tarifeleri şöyle gerçekleşti:

"Tam bilet 4,50 TL, indirimli bilet 2,25 TL, abonman tam (aylık 140 biniş) 231 TL, abonman indirimli (aylık 140 biniş) 110 TL, erken ulaşım tarifesi tam 3,75 TL, erken ulaşım tarifesi indirimli öğrenci 2,00 TL, aktarmalı hat tam 3,75 TL, aktarmalı hat indirimli öğrenci 2,00 TL, uzun hat tam 4,50 TL, uzun hat indirimli öğrenci 2,25 TL."

İlçelerdeki toplu ulaşım tarifelerinin de yeniden belirlendiği ve yeni tarifenin 21 Şubat'tan itibaren il genelinde uygulamaya başlanacağı kaydedildi.