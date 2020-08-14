Toplu taşımada yüzde 1,8 artış İstanbul Büyükşehir Belediyesi İstanbul İstatistik Ofisi, İstanbul ulaşımında yaşanan gelişmeleri, Ağustos 2020 İstanbul Ulaşım Bülteni'nde değerlendirdi.

İstanbul'da, Temmuz ayı sonu itibariyle toplu taşımada yolculuk sayısı yüzde 1,8 arttı. Günlük yolculuk, 31 Mart tarihine göre, yüzde 263,7 artarak 3 milyon 724 bini geçti. Yolcuların yüzde 48,5'i otobüsü, yüzde 27,7'si metro-tramvayı, yüzde 12,8'i Metrobüs'ü, yüzde 6,8'i Marmaray'ı ve yüzde 4,2'si denizyolunu tercih etti. Trafik yoğunluk endeksi, bir önceki aya göre yüzde 23 azalarak 24 oldu. İki yaka arasında araç geçişi Haziran ayına göre yüzde 12,8 arttı; en fazla geçiş, 29 Temmuz Çarşamba günü gerçekleşti.

Yolculuk sayısı yüzde 1,8 arttı

6-10 Temmuz tarihlerinde ortalama 3 milyon 657 bin 629 adet olan akıllı bilet kullanıcı sayısı, 20-24 Temmuz tarihlerinde yüzde 5,5 artarak 3 milyon 859 bin 694 oldu. Bu durum 29 Temmuz tarihinde yüzde 1,8 artış olarak kaydedildi.

Dört ayda yüzde 263,7 oranında artış

Covid-19 tespitinden sonraki 31 Mart itibari ile ortalama günlük yolculuk 1 milyon 24 bin 248 iken, 29 Temmuz itibari ile yüzde 263,7 artışla 3 milyon 724 bin 752'ye yükseldi.

60 yaş üstü yolculukta yüzde 8 yükseliş

60 yaş üstü, 6-10 Temmuz tarihlerinde, günlük ortalama 269 bin 177; 29 Temmuz'da ise yüzde 8 oranında artışla 290 bin 764 yolculuk gerçekleştirdi.

Engellilerde yolculuk yüzde 2,5 arttı

6-10 Temmuz arasında engelli vatandaşlar günlük ortalama 115 bin 607 geçiş yaptı. Bu sayı, 29 Temmuz'da yüzde 2,5 artarak 118 bin 464 olarak kaydedildi.

En fazla otobüs kullanıldı

Temmuz ayında toplu taşımada, yüzde 48,5 lastik tekerlekli araçlar, yüzde 27,7 metro-tramvay, yüzde 12,8 Metrobüs, yüzde 6,8 Marmaray ve yüzde 4,2 denizyolu tercih edildi.

Saatlik geçen araç sayısı, ortalama bin 642

Hafta içi ana arterler üzerindeki 94 kesitten geçen saatlik araç sayısı, Haziran'da ortalama bin 603 iken, Temmuz'da bin 642'ye yükseldi. Araç sayıları saatlik olarak 11-15 Mayıs tarihleri arasında en yüksek hafta içi ortalamasını görerek bin 888 olmuştu. Buna göre, 20-24 Haziran tarihlerinde bin 666 olarak gerçekleşti.

En fazla hareketlilik 15.00-18.00 arasında

Haziran ayında, en yoğun trafik hafta içinde 16.00-17.00, hafta sonunda ise 15.00 ile 16.00 saatleri arasında yaşandı.

Yaka geçişi yapan araç sayısı yüzde 12,8 arttı

Hafta içi yaka geçişi yapan araç sayısı, Haziran ayında 613 bin 896 iken, Temmuz ayında yüzde 23,4 artarak 692 bin 233 olarak kaydedildi.

En yoğun geçiş 29 Temmuz'da

Temmuz ayında yaka geçişinin en yoğun olduğu gün, 734 bin 540 araç ile 29 Temmuz Çarşamba oldu. En yoğun geçiş, 20-24 Temmuz haftasında kaydedilirken, bunların yüzde 55,7'sini 15 Temmuz, yüzde 34,3'ünü FSM, yüzde 2,4'ünü YSS ve yüzde 7,6'sını Avrasya Tünelinden yapılan geçişler oluşturdu.

En yoğun saatler, 17.00 ve 18.00

Temmuz ayında yaka geçişleri en yoğun 17.00-18.00, en az 03.00-05.00 saatlerinde görüldü.

Trafik yoğunluğu indeksi yüzde 23 azaldı

Trafik yoğunluğu indeksi, Nisan ayında, sokağa çıkma yasaklarının da etkisiyle 10 olarak ölçülürken, Mayıs ayında 13 olarak gerçekleşti. Haziran ayında ise bir önceki aya göre yüzde 23 azalarak 24 olarak ölçüldü.

Temmuz ayında trafik indeksi 27'ye geriledi

Hafta içi ortalama trafik yoğunluk indeksi, Haziran'da 33, Temmuz'da 27 olarak ölçülürken, Temmuz'da zirve yoğunluk saati olan 15.00'da 31 olarak kaydedildi. Hafta sonunda ise Haziran'da 23, Temmuz'da 18 oldu.

Günlük ortalama hız yüzde 2 düştü

Okulların tatil edilmesi ile karayolu şebekesi üzerinde artış gösteren ortalama hızlar, Mayıs ayındaki normalleşme sürecinin başlamasıyla birlikte düşüşe geçti. Temmuz ayında, hafta içi 60,9 km/sa olarak hesaplandı ve COVID-19 öncesi Mart ayının ortalamasını yakaladı. Mart ayının başında, 54,1 km/sa olarak gözlemlenen hafta içi sabah zirve saat ortalama hızı, Temmuz ayında ortalama 58,5 km/sa olarak hesaplandı. Hafta içi akşam zirve saati ortalama hızının ise 46,4 km/sa'ten 48,2 km/sa'e yükseldiği görüldü.

Trafikte geçen süre yüzde 4 arttı

Temmuz ayında karayolu şebekesinde hafta içi trafikte geçen süre, Haziran ayına göre yüzde 4 arttı.

Hafta içi akşam zirve saatte geçiş süresi, Mart başına göre ortalama, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde (Bayrampaşa- Kozyatağı arası) 72 dakikadan 37 dakikaya, 15 Temmuz Köprüsü'nde ise (Halıcıoğlu – Kadıköy) 62 dakikadan 27 dakikaya düştü. Trafikte geçen hafta içi günlük ortalama süre, Mart başına göre yüzde 12 azaldı.

Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü, BELBİM ve İBB Ulaşım Yönetim Merkezi verileri kullanılarak hazırlanan Bülten'de, hız ve süre etütleri, ana güzergâhlarda bulunan sensörlerden yararlanılarak yapıldı.

Kaynak: Bültenler