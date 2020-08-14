Toplu taşımada yüzde 1,8 artış
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Toplu taşımada yüzde 1,8 artış

İstanbul Büyükşehir Belediyesi İstanbul İstatistik Ofisi, İstanbul ulaşımında yaşanan gelişmeleri, Ağustos 2020 İstanbul Ulaşım Bülteni'nde değerlendirdi.

Toplu taşımada yüzde 1,8 artış
14.08.2020 11:04 | Son Güncelleme: 14.08.2020 11:42

İstanbul'da, Temmuz ayı sonu itibariyle toplu taşımada yolculuk sayısı yüzde 1,8 arttı. Günlük yolculuk, 31 Mart tarihine göre, yüzde 263,7 artarak 3 milyon 724 bini geçti. Yolcuların yüzde 48,5'i otobüsü, yüzde 27,7'si metro-tramvayı, yüzde 12,8'i Metrobüs'ü, yüzde 6,8'i Marmaray'ı ve yüzde 4,2'si denizyolunu tercih etti. Trafik yoğunluk endeksi, bir önceki aya göre yüzde 23 azalarak 24 oldu. İki yaka arasında araç geçişi Haziran ayına göre yüzde 12,8 arttı; en fazla geçiş, 29 Temmuz Çarşamba günü gerçekleşti.

Yolculuk sayısı yüzde 1,8 arttı

6-10 Temmuz tarihlerinde ortalama 3 milyon 657 bin 629 adet olan akıllı bilet kullanıcı sayısı, 20-24 Temmuz tarihlerinde yüzde 5,5 artarak 3 milyon 859 bin 694 oldu. Bu durum 29 Temmuz tarihinde yüzde 1,8 artış olarak kaydedildi.

Dört ayda yüzde 263,7 oranında artış

Covid-19 tespitinden sonraki 31 Mart itibari ile ortalama günlük yolculuk 1 milyon 24 bin 248 iken, 29 Temmuz itibari ile yüzde 263,7 artışla 3 milyon 724 bin 752'ye yükseldi.

60 yaş üstü yolculukta yüzde 8 yükseliş

60 yaş üstü, 6-10 Temmuz tarihlerinde, günlük ortalama 269 bin 177; 29 Temmuz'da ise yüzde 8 oranında artışla 290 bin 764 yolculuk gerçekleştirdi.

Engellilerde yolculuk yüzde 2,5 arttı

6-10 Temmuz arasında engelli vatandaşlar günlük ortalama 115 bin 607 geçiş yaptı. Bu sayı, 29 Temmuz'da yüzde 2,5 artarak 118 bin 464 olarak kaydedildi.

En fazla otobüs kullanıldı

Temmuz ayında toplu taşımada, yüzde 48,5 lastik tekerlekli araçlar, yüzde 27,7 metro-tramvay, yüzde 12,8 Metrobüs, yüzde 6,8 Marmaray ve yüzde 4,2 denizyolu tercih edildi.

Saatlik geçen araç sayısı, ortalama bin 642

Hafta içi ana arterler üzerindeki 94 kesitten geçen saatlik araç sayısı, Haziran'da ortalama bin 603 iken, Temmuz'da bin 642'ye yükseldi. Araç sayıları saatlik olarak 11-15 Mayıs tarihleri arasında en yüksek hafta içi ortalamasını görerek bin 888 olmuştu. Buna göre, 20-24 Haziran tarihlerinde bin 666 olarak gerçekleşti.

En fazla hareketlilik 15.00-18.00 arasında

Haziran ayında, en yoğun trafik hafta içinde 16.00-17.00, hafta sonunda ise 15.00 ile 16.00 saatleri arasında yaşandı.

Yaka geçişi yapan araç sayısı yüzde 12,8 arttı

Hafta içi yaka geçişi yapan araç sayısı, Haziran ayında 613 bin 896 iken, Temmuz ayında yüzde 23,4 artarak 692 bin 233 olarak kaydedildi.

En yoğun geçiş 29 Temmuz'da

Temmuz ayında yaka geçişinin en yoğun olduğu gün, 734 bin 540 araç ile 29 Temmuz Çarşamba oldu. En yoğun geçiş, 20-24 Temmuz haftasında kaydedilirken, bunların yüzde 55,7'sini 15 Temmuz, yüzde 34,3'ünü FSM, yüzde 2,4'ünü YSS ve yüzde 7,6'sını Avrasya Tünelinden yapılan geçişler oluşturdu.

En yoğun saatler, 17.00 ve 18.00

Temmuz ayında yaka geçişleri en yoğun 17.00-18.00, en az 03.00-05.00 saatlerinde görüldü.

Trafik yoğunluğu indeksi yüzde 23 azaldı

Trafik yoğunluğu indeksi, Nisan ayında, sokağa çıkma yasaklarının da etkisiyle 10 olarak ölçülürken, Mayıs ayında 13 olarak gerçekleşti. Haziran ayında ise bir önceki aya göre yüzde 23 azalarak 24 olarak ölçüldü.

Temmuz ayında trafik indeksi 27'ye geriledi

Hafta içi ortalama trafik yoğunluk indeksi, Haziran'da 33, Temmuz'da 27 olarak ölçülürken, Temmuz'da zirve yoğunluk saati olan 15.00'da 31 olarak kaydedildi. Hafta sonunda ise Haziran'da 23, Temmuz'da 18 oldu.

Günlük ortalama hız yüzde 2 düştü

Okulların tatil edilmesi ile karayolu şebekesi üzerinde artış gösteren ortalama hızlar, Mayıs ayındaki normalleşme sürecinin başlamasıyla birlikte düşüşe geçti. Temmuz ayında, hafta içi 60,9 km/sa olarak hesaplandı ve COVID-19 öncesi Mart ayının ortalamasını yakaladı. Mart ayının başında, 54,1 km/sa olarak gözlemlenen hafta içi sabah zirve saat ortalama hızı, Temmuz ayında ortalama 58,5 km/sa olarak hesaplandı. Hafta içi akşam zirve saati ortalama hızının ise 46,4 km/sa'ten 48,2 km/sa'e yükseldiği görüldü.

Trafikte geçen süre yüzde 4 arttı

Temmuz ayında karayolu şebekesinde hafta içi trafikte geçen süre, Haziran ayına göre yüzde 4 arttı.

Hafta içi akşam zirve saatte geçiş süresi, Mart başına göre ortalama, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde (Bayrampaşa- Kozyatağı arası) 72 dakikadan 37 dakikaya, 15 Temmuz Köprüsü'nde ise (Halıcıoğlu – Kadıköy) 62 dakikadan 27 dakikaya düştü. Trafikte geçen hafta içi günlük ortalama süre, Mart başına göre yüzde 12 azaldı.

Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü, BELBİM ve İBB Ulaşım Yönetim Merkezi verileri kullanılarak hazırlanan Bülten'de, hız ve süre etütleri, ana güzergâhlarda bulunan sensörlerden yararlanılarak yapıldı.

Kaynak: Bültenler

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Tek ısırıkla öldürüyor! Asya'nın en tehlikeli çift başlı engerek yılanı Hindistan'da bulundu Dünya
Tek ısırıkla öldürüyor! Asya'nın en tehlikeli çift başlı engerek yılanı Hindistan'da bulundu
Dilara Türüt, 'Burası kurtlar sofrası' diyerek MasterChef Türkiye'den çekildi Magazin
Dilara Türüt, "Burası kurtlar sofrası" diyerek MasterChef Türkiye'den çekildi
Rus halterci, 400 kilogram kaldırmaya çalışırken dizlerini kırdı Dünya
Rus halterci, 400 kilogram kaldırmaya çalışırken dizlerini kırdı
Üç diploma sahibi üniversite mezunu, pilav dükkanına verdiği isimle binlerce kişiye umut ışığı oldu Ekonomi
Üç diploma sahibi üniversite mezunu, pilav dükkanına verdiği isimle binlerce kişiye umut ışığı oldu
Diyarbakır'da koronavirüs tedbirlerine uymayan iş yerlerinin girişine yazı asılacak Güncel
Diyarbakır'da koronavirüs tedbirlerine uymayan iş yerlerinin girişine yazı asılacak
Erdoğan'ın 'İlk cevabı aldılar' sözünün perde arkasında Yunan gemisinin kaçması var Politika
Erdoğan'ın "İlk cevabı aldılar" sözünün perde arkasında Yunan gemisinin kaçması var
Yeni evli çift balayındayken evlerinden aldıkları haberle yıkıldı
Yeni evli çift balayındayken evlerinden aldıkları haberle yıkıldı
Almalı mı satmalı mı beklemeli mi? Uzman isim altının yol haritasını yorumladı
Almalı mı satmalı mı beklemeli mi? Uzman isim altının yol haritasını yorumladı
Son Dakika: İstanbul Alibeyköy'de trafikte kadın sürücüye saldıran şahıs gözaltına alındı
Son Dakika: İstanbul Alibeyköy'de trafikte kadın sürücüye saldıran şahıs gözaltına alındı
Cumhurbaşkanı'nın en yakın rakibini 3'e katladığı anketi yapan şirketin bir başka sorusu Erdoğan'ı üzecek
Cumhurbaşkanı'nın en yakın rakibini 3'e katladığı anketi yapan şirketin bir başka sorusu Erdoğan'ı üzecek
Eylül'de evlenecek olan genç oyuncu Gizem Güven'in gelinlik pozlarına beğeni yağdı
Eylül'de evlenecek olan genç oyuncu Gizem Güven'in gelinlik pozlarına beğeni yağdı
Leğendeki suda boğulma tehlikesi geçiren 4 yaşındaki çocuk, yaşam mücadelesini kaybetti
Leğendeki suda boğulma tehlikesi geçiren 4 yaşındaki çocuk, yaşam mücadelesini kaybetti
Hamile kalamayan kadın, doktora gidince erkek olduğunu öğrendi
Hamile kalamayan kadın, doktora gidince erkek olduğunu öğrendi
'Bana bir şey olmaz' demeyin! Avustralya'da 20 yaşındaki genç koronavirüsten öldü
"Bana bir şey olmaz" demeyin! Avustralya'da 20 yaşındaki genç koronavirüsten öldü
Meteoroloji'den 10 il için sağanak ve gök gürültülü yağış uyarısı
Meteoroloji'den 10 il için sağanak ve gök gürültülü yağış uyarısı
Bina sakini apartmanın girişine 'Kapıyı açık bırakanın evine hırsız girer inşallah' yazısı astı
Bina sakini apartmanın girişine "Kapıyı açık bırakanın evine hırsız girer inşallah" yazısı astı
Brooklyn Beckham ve Nicola Peltz, 2021 sonbaharında çifte düğün yapacak ve 4 milyon euro harcayacaklar
Brooklyn Beckham ve Nicola Peltz, 2021 sonbaharında çifte düğün yapacak ve 4 milyon euro harcayacaklar
2 yıl süren takip sona erdi! İş adamları ve ünlüleri dolandıran çete çökertildi
2 yıl süren takip sona erdi! İş adamları ve ünlüleri dolandıran çete çökertildi
Ünlü şarkıcı Ece Seçkin'in TikTok'taki dansı 8.2 milyar kez izlendi
Ünlü şarkıcı Ece Seçkin'in TikTok'taki dansı 8.2 milyar kez izlendi
Ronaldo'ya büyük şok! Telefonla arayıp 'Seni istemiyorum' dedi
Ronaldo'ya büyük şok! Telefonla arayıp "Seni istemiyorum" dedi
Yayıncı kuruluş 1.7 milyarlık tekliften vazgeçti, kulüpler 'Bazı maçları TRT yayınlasın' önerisinde bulundu
Yayıncı kuruluş 1.7 milyarlık tekliften vazgeçti, kulüpler "Bazı maçları TRT yayınlasın" önerisinde bulundu
Minibüse çarpan motosikletli kurye, karşı şeritten gelen otomobilin camına düştü
Minibüse çarpan motosikletli kurye, karşı şeritten gelen otomobilin camına düştü
Talihsiz kadın, mazgal kapağındaki kırık nedeniyle bacağından oluyordu
Talihsiz kadın, mazgal kapağındaki kırık nedeniyle bacağından oluyordu
Murat Boz, Melis İşiten'le aşk yaşadığı yönündeki iddialara cevap verdi
Murat Boz, Melis İşiten'le aşk yaşadığı yönündeki iddialara cevap verdi
Şeyma Subaşı, üstsüz güneşlendiği anların videosunu paylaştı
Şeyma Subaşı, üstsüz güneşlendiği anların videosunu paylaştı
Ağabeyinin darp ettiği üniversiteli Ceylan, kendini ikinci kattan attı
Ağabeyinin darp ettiği üniversiteli Ceylan, kendini ikinci kattan attı
Onur Ünlü'den ilginç proje! Kurduğu internet sitesinden 'hayatını satıyor'
Onur Ünlü'den ilginç proje! Kurduğu internet sitesinden "hayatını satıyor"
Lazio ile anlaştığı iddia edilen Vedat Muriqi, yeni kulübünden 2 milyon euro alacak
Lazio ile anlaştığı iddia edilen Vedat Muriqi, yeni kulübünden 2 milyon euro alacak
Kök hücre tedavisine başlanan Mehmet Ali Erbil taburcu oldu! Kızı sağlık durumu hakkında bilgi verdi
Kök hücre tedavisine başlanan Mehmet Ali Erbil taburcu oldu! Kızı sağlık durumu hakkında bilgi verdi
Minik çocuk, tarağının ardından 4. kattan aşağı düştü! Feci olay kamerada
Minik çocuk, tarağının ardından 4. kattan aşağı düştü! Feci olay kamerada
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fatma Köse Fuat Oktay Hulusi Akar Abdurrahman Dilipak Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Hümeyra Orlando Bloom Tamer Karadağlı
Spor Erol Bulut Gökhan Gönül Sergen Yalçın Süleyman Seba Mustafa Cengiz
Daha Fazla Gündem Manşetler İzmir Antalya
Şu an buradasınız: Toplu taşımada yüzde 1,8 artış - İstanbul
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.8.2020 12:09:21. #1.15#
title