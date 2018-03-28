Toplu Taşımada Yeni Duraklar Yapılıyor

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların toplu taşıma araçları beklerken mevsimsel olumsuzlardan etkilenmemeleri için şehir merkezi ve kırsal mahallerde yeni durak yapıyor.

Günlük 220 bin yolcunun taşındığı Şanlıurfa'da Tramvay, Trambüs projeleri ile vatandaşların yaşam kalitesini yükseltmeyi hedefleyen Büyükşehir Belediyesi, yeni araçları toplu taşıma filosuna kazandırıyor.

Vatandaşların toplu ulaşım araçlarını beklerken, mevsimsel olumsuzluklardan etkilenmemeleri için Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı tarafından tüm ilçelere ve kırsal mahallelere önceden belirlenen alanlarda 360 adet otobüs durağı yerleştirdi.

Ulaşım Daire Başkanlığı'na bağlı Toplu Taşıma Şube Müdürlüğü koordinesinde durak yerleri belirlenerek, montaj işlemleri yapılıyor. İl genelinde mevcut bulunan totem durakların ise dönüşümleri yapılarak vatandaş istek ve talepleri doğrultusunda modern kapalı duraklara dönüştürülüyor.

Bugüne kadar 120 durak yeri tespit edilerek, montaj işlemleri yapılırken, tüm ilçelerdeki mevcut durakların ise bakım ve onarım çalışmaları tamamlanıyor. Durak tespit, montaj, bakım ve onarım çalışmaları merkezden kırsala doğru devam ediyor. - ŞANLIURFA