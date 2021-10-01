Toplu taşımada sürücü eğitimleri devam ediyor - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Toplu taşımada sürücü eğitimleri devam ediyor

Habermetre - Haberler | Toplum
Toplu taşımada sürücü eğitimleri devam ediyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Toplu Daire Başkanlığı'nda toplu taşıma sürücülerine kişisel gelişim ve mevzuat eğitimleri devam ediyor.

KOCAELİ (Habermetre) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Toplu Daire Başkanlığı'nda toplu taşıma sürücülerine kişisel gelişim ve mevzuat eğitimleri devam ediyor. Toplu taşıma sürücülerine bu eğitimlerin yanı sıra mesleki ve teknik eğitimler de veriliyor.

GÜVENLİ VE KONFORLU ULAŞIM

Büyükşehir, Kocaeli'nde toplu taşımada vatandaşları güvenli, huzurlu ve konforlu yolculuğu için her türlü önlemi alırken, sürücülerin eğitimlerine de özen gösteriyor. Gün içinde çok sayıda yolcuyla karşı karşıya gelen toplu taşıma sürücülerinin oluşabilecek her türlü durumda vatandaşlara yardımcı olması ve görevlerini en iyi şekilde yerine getirebilmeleri için bu eğitimler büyük önem taşıyor.

KENTKART OKUMA EĞİTİMİ

Hizmet kalitesini arttırmaya ve de sorunları daha da azaltmaya yönelik verilen eğitimlerden birisi de "Validatör (Kenkart Okuma Cihazı)" eğitimi oldu. Eğitimde sürücülerle kart cihazının çalışma mantığı, sürücü ve vatandaşlara sağladığı faydalar konusunda bilgiler paylaşıldı. Eğitimde aynı zamanda soru-cevap yöntemiyle yaşanan sorunlar paylaşıldı ve çözümler arandı. Gerekli irtibat numaralı verilerek eğitim sonlandırıldı.

Habermetre - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Tunç Soyer Seyit Torun Mustafa Destici Mehmet Nuri Ersoy
Magazin Cansu Dere Kerem Kamışlı
Spor Gülşen Mesut Özil Salih Uçan Sergen Yalçın Oğuzhan Özyakup
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Yemek Tarifleri Mehmet Fatih Cengiz Ergün
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Toplu taşımada sürücü eğitimleri devam ediyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 01.10.2021 09:25:03. #1.11#