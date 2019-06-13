Toplu taşımada öncelik vatandaş memnuniyeti

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığına bağlı ekipler vatandaşların toplu taşımada memnuniyeti arttıracak denetim çalışmalarını sürdürüyor.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığına bağlı ekipler toplu taşıma araçlarında klima ve temizlik denetimlerini sürdürüyor. Rutin denetim çalışmalarının yanı sıra vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda çalışmalarını gerçekleştiren ekipler, toplu taşıma araçlarında soğutma sistemlerinin çalışıp çalışmadığı, araç içi temizliğine dikkat edilip edilmediği ve araçların toplu taşıma yönetmeliğine uygun olup olmadığı konusunda sıkı denetimler gerçekleştiriyor.

Denetimlere uymadığı tespit edilen toplu taşıma araçlarına ise ilgili yönetmelik gereği cezai işlem uygulanıyor. Ulaşım Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Vatandaşlarımızın toplu taşıma araçlarıyla ilgili şikayetlerini ALO 153 ile Büyükşehir Çözüm Masası'nı arayarak tarafımıza bildirmelerini ve toplu taşıma hizmeti sunan araçlarımızda vatandaşlarımızın memnuniyetini arttıracak hassasiyetlerin gözetilmesini dileriz" ifadelerine yer verildi. - SAKARYA

Kaynak: İHA