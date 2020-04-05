TOPLU TAŞIMADA MASKE DAĞITIMI BUGÜN DE DEVAM ETTİ Gamze ŞİMŞEK/ İstanbul DHAİstanbul'da Koronavirüs tedbirleri kapsamında toplu taşıma araçlarında maske takma zorunluluğu getirilmesinin ardından ikinci gün de güvenlik noktalarından yolculara maske dağıtımı yapıldı.

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ-Alper KORKMAZ- Gamze ŞİMŞEK/ İstanbul DHA

İstanbul'da Koronavirüs tedbirleri kapsamında toplu taşıma araçlarında maske takma zorunluluğu getirilmesinin ardından ikinci gün de güvenlik noktalarından yolculara maske dağıtımı yapıldı.

Koronavirüse karşı alınan önlemler çerçevesinde alınan yeni tedbirlere göre otobüs, metro, metrobüs ve şehir hatları vapurlarını kullanan yolcuların maske takma zorunluluğu getirilmişti. Tedbirlerin ikinci gününde de Altunizade ve Avcılar metrobüs duraklarında maskesiz yolculara güvenlik görevlileri tarafından maske dağıtımı yapıldı.

Görüntü Dökümü----------------------ALTUNİZADE metrobüs durağından görüntüler-Altunizade durağına giden yolcular-Maskeli yolculardan görüntüler-Altunizade'de güvenlik görevlisinin maske vermesi-Bir vatandaş ile röp-AVCILAR metrobüs durağından görüntüler-Avcılar durağında maske dağıtılması-Avcılar durağındaki yolculardan görüntüler-Genel ve detay

Kaynak: DHA