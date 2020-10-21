Toplu taşımada korona virüse karşı sıkı denetim

Şanlıurfa'da korona virüs salgınının etkilerini ve vaka artışını önlemeye yönelik başlatılan denetimler kapsamında, şehir içi, şehirlerarası ve yolcu taşımacılığı yapan araçlara yönelik uygulama yapıldı.

Şanlıurfa'da korona virüs salgınının etkilerini ve vaka artışını önlemeye yönelik başlatılan denetimler kapsamında, şehir içi, şehirlerarası ve yolcu taşımacılığı yapan araçlara yönelik uygulama yapıldı.

Şanlıurfa Valiliği koordinesinde Kaymakamlıklar bünyesinde oluşturulan Pandemi Takip Kurulları aracılığıyla gün boyu çalışmalarını sürdüren bin 115 personelden oluşan 507 ekip, 965 şehir içi, 399 şehirlerarası toplu taşıma aracı, 810 okul ve personel servisi ile 192 takside denetleme yaptı.

Salgın riskini azaltmaya yönelik maske, fiziki mesafe ve temizlik kuralları konusunda bilinçlendirme, toplumsal duyarlılığı artırmayı amaçlayan çalışmalar kapsamında, 539 işyeri ve araç sahibine uyarı cezası verilirken, 14 araca idari para cezası verildi ve 2 araç faaliyetten men edildi.

Havaların soğumaya başlaması nedeniyle kapalı alanlarda oluşabilecek yoğunluğun azaltılması ve fiziki mesafe kuralına tam uyum bilincinin yerleşmesi amacıyla ilave tedbirler alınmaya, denetimler sıklaştırılmaya devam edecek. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı