Toplu taşımada Keşan'a yakışan oluyor

02.03.2020 16:13 | Son Güncelleme: 02.03.2020 16:13

Keşan Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, S.S. 25 No'lu Keşan Şehiriçi Minibüsçüler Kooperatifi bünyesinde şehir içerisindeki ulaşımı sağlayan minibüsler ve servis araçlarına yönelik dezenfeksiyon çalışmasında bulundu.

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, çalışmaları yerinde incelerken, Kooperatif Başkanı Ertan Erkan'dan minibüslerin yenilenmesi konusunda bilgi aldı.

Dezenfeksiyon çalışmaları hakkında bilgi veren Keşan Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Mahmut Yıldırır, "Ortak kullanım alanları olan toplu taşıma araçlarımızda temizlik ve hijyene önem veriyoruz. Bu nedenle araçlarımızın dezenfekte edilmesine yönelik işlemlere başladık. Yaptığımız işlemde bakterilere, virüslere ve mantarlara karşı mücadele ediyoruz. Halkımızın sağlıklı şekilde yolculuk yapmasını sağlıyoruz. Minibüslerimizin ardından camilerimiz ve okullarımızda da dezenfekte çalışmalarını gerçekleştireceğiz." dedi.

Daha sonra söz alan Belediye Başkanı Helvacıoğlu, toplu taşıma araçlarındaki temizlik ve hijyen konularında titiz davrandıklarının altını çizerek, şunları söyledi: "Keşan Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğümüze bağlı ekipler, temizlik ve hijyen konusunda önemli bir uygulamayı gerçekleştiriyor. Tüm minibüslerimizi dezenfekte ederek, hijyen konusunda bahara hazırlıyoruz. 93 minibüsümüzde bu uygulamayı gerçekleştireceğiz. Yenilenmiş ve dezenfekte edilmiş araçlar ile vatandaşa en iyi şekilde hizmet sağlanmasına yönelik gereken adımları atıyoruz. Öğrenci servis araçlarımızı da dezenfekte ediyoruz. Vatandaşımızla ve esnafımızla Keşan'da sağlıklı, huzurlu ve mutlu bir yaşam olması için canla başla çalışıyoruz. Hummalı çalışmalarımızı sürdürüyoruz."

Mustafa Helvacıoğlu'nun ardından söz alan Ertan Erkan, dezenfekte çalışmaları nedeniyle Keşan Belediyesi'ne teşekkür ederek, kooperatif olarak taşımacılık konusunda üzerlerine düşen adımları atmaya devam ettiklerine dikkat çekti.

Araçların yenilenmesine devam ettiklerini kaydeden Erkan, "Şu ana kadar 60 aracımızı yeniledik. 2020'nin 6. ayına kadar yenilenmiş araçlarımızla vatandaşımıza en iyi şekilde hizmet etmeye devam edeceğiz.Araçlarımızın yenilenmesinin yanında engelli vatandaşlarımızın kullanımı için de uygun hale getiriyoruz. Yenilenen araçların hepsi engelli rampalı. Tüm araçlarımızda engelli rampası olacak." şeklinde konuştu.

Ertan Arkan'ın ardından yeniden söz alan Mustafa Helvacıoğlu, gayretlerinden ötürü S.S. 25 No'lu Keşan Şehiriçi Minibüsçüler Kooperatifi yönetimine teşekkür ederek, "Kısa zamanda önemli bir mesafe kat ettik. Keşan ulaşım konusunda Trakya'da örnek olacak. Araçlarımız yenileniyor, eğitimlerimiz devam ediyoruz. İstanbul Ticaret Üniversitesi'nde ulaşım konusunda görüşmede bulunarak, Keşan'ın ulaşım haritasını yeniden planlayacağız. Pırıl pırıl araçlar ile vatandaşımız seyahat edecek." diye söyledi.

Dezenfekte çalışmaları okullarda ve camilerde de devam edecek.

Kaynak: Bültenler