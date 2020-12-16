Toplu taşımada HES zorunluluğu! HES kodu toplu taşımada ne zaman zorunlu olacak? İstanbulkart'ta HES kodu nasıl tanımlanır?
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Toplu taşımada HES zorunluluğu! HES kodu toplu taşımada ne zaman zorunlu olacak? İstanbulkart'ta HES kodu nasıl tanımlanır?

16.12.2020 20:50 | Son Güncelleme: 16.12.2020 20:53
Toplu taşımada HES zorunluluğu! HES kodu toplu taşımada ne zaman zorunlu olacak? İstanbulkart'ta HES kodu nasıl tanımlanır?

HES kodu toplu taşımada zorunlu hale geldi. HES kodu toplu taşımada ne zaman zorunlu olacak? İstanbulkart'ta HES kodu nasıl tanımlanır?

Sağlık Bakanlığı'nın aldığı tedbirler kapsamında İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı genelgeye göre, Toplu taşımada HES zorunlu hale geldi. HES kodu toplu taşımada ne zaman zorunlu olacak? İstanbulkart'ta HES kodu nasıl tanımlanır?

HES KODU NE ZAMAN ZORUNLU OLACAK?

İstanbulKart kullanıcıları 15 Ocak 2021 tarihine kadar HES kodunu ulaşım kartına eşleştirmesi gerekiyor. Peki, İstanbulkart'ta HES kodu nasıl tanımlanır.

İSTANBUL KART'TA HES KODU NASIL TANIMLANIR?

Hayat Eve Sığar uygulaması ya da SMS üzerinden aldığın HES Kodunu, kişisel bilgiler ve telefon numarası https://kisisellestirme.istanbulkart.istanbul sitesindeki gerekli alanlara doldurarak tanımlanabilecek. Eğer İstanbulkart Mobil kullanıcısı iseniz uygulamaya ilk girişte gerekli yönlendirmelerle birkaç adımda tanımlamanı yapabilirsiniz.

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