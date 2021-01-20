Toplu taşımada HES kodu zorunluluğu nedeniyle vatandaşlar uzun kuyruk oluşturdu
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Toplu taşımada HES kodu zorunluluğu nedeniyle vatandaşlar uzun kuyruk oluşturdu

20.01.2021 15:30 | Son Güncelleme: 20.01.2021 15:35

Turnikede oluşan yoğunluktan görüntüler Güncelleme için kuyruk oluşturan vatandaşlardan görüntüler İSTANBUL - Toplu taşımada HES kodu zorunluluğu nedeniyle vatandaşlar uzun kuyruk oluşturdu.

Turnikede oluşan yoğunluktan görüntüler

Güncelleme için kuyruk oluşturan vatandaşlardan görüntüler İSTANBUL - Toplu taşımada HES kodu zorunluluğu nedeniyle vatandaşlar uzun kuyruk oluşturdu. Biniş kartına HES kodu tanımlı olmadığı için Metrobüs'e binemeyen vatandaşlar kartlarına gerekli işlemleri yapmak için İBB ofislerinde kuyruk oluşturdu.

Toplu taşımada HES kodu zorunluluğu nedeniyle vatandaşlar uzun kuyruk oluşturdu
Toplu taşımada HES kodu zorunluluğu nedeniyle vatandaşlar uzun kuyruk oluşturdu
Toplu taşımada HES kodu zorunluluğu nedeniyle vatandaşlar uzun kuyruk oluşturdu
Toplu taşımada HES kodu zorunluluğu nedeniyle vatandaşlar uzun kuyruk oluşturdu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Melik Fırat Yücel

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