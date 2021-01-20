Toplu taşımada HES kodu zorunluluğu nedeniyle vatandaşlar uzun kuyruk oluşturdu

Turnikede oluşan yoğunluktan görüntüler

Güncelleme için kuyruk oluşturan vatandaşlardan görüntüler İSTANBUL - Toplu taşımada HES kodu zorunluluğu nedeniyle vatandaşlar uzun kuyruk oluşturdu. Biniş kartına HES kodu tanımlı olmadığı için Metrobüs'e binemeyen vatandaşlar kartlarına gerekli işlemleri yapmak için İBB ofislerinde kuyruk oluşturdu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Melik Fırat Yücel