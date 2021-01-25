Toplu taşımada HES kodlu dönem 15 Şubat'ta başlıyor

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, toplu taşımada tek ödeme seçeneği KART54'lerin HES kodu ile entegre sorgulamasına 15 Şubat'ta başlıyor.

Ulaşım Dairesi Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü'nün 'Şehir İçi Toplu Ulaşımda HES Kodu Sorgulaması' konulu genelgesinin ardından çalışmalarımıza başladık ve kısa süre içerisinde HES kodu uygulamasını toplu taşımaya entegre ettik. Vatandaşlarımızın 15 Şubat tarihine kadar HES kodlarını Kart54'lerine tanımlamalarını önemle rica ederiz." ifadesi kullanıldı.

Uygulamanın, virüs bulaşma riskinin azaltılması, hastalık tanısı konulan kişiler ile temaslı durumundaki kişilerin tespit edilmesiyle izolasyona tabi tutulmasını sağlamak için faaliyete alınacağı vurgulanan açıklamada, Kart54'lere HES kodunun nasıl tanımlayacağına ilişkin şunlar kaydedildi:

"SAKUS Mobil, Sakarya Ulaşım Mobil uygulamaları üzerinden aynı zamanda sakarya.bel.tr adresinde bulunan HES KODU TANIMLA linke tıklayarak HES Kodu Kayıt Formuna ulaşabilir ve tanımlama işlemini gerçekleştirebilirsiniz. Kayıt formunda T.C. Kimlik No, Ulaşım Kart Numarası, HES Kodu, Telefon Numarası ve E-mail gibi bilgilerin girilmesi gerekmektedir. Kart54 numaralarını bilmeyen vatandaşlarımız ise Kart54 Kişiselleştirme Ofisleri'nden, dolum fişlerinden ve yine aynı yönlendirme linkinde yer alan Ulaşım Kart Numarası Sorgulama Formu'nu doldurarak Kart54 numaralarını kolayca öğrenebilirler. Kişiselleştirilmemiş Tam Kart sahiplerinin ise Kart54 ofislerine gitmeleri gerekmektedir. 15 Şubat tarihine kadar vatandaşlarımızın Kart54'lerine HES Kodu tanımlamaları gerekmektedir. Kart54'üne HES Kodu tanımlı olmayan yolcularımız seyahat edemeyeceklerdir."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Şimşek