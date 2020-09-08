Toplu taşımada ayakta yolcu kısıtlaması nedir? Toplu taşımada ayakta yolcu kısıtlaması nasıl uygulanacak? Metro, tramvay, metrobüslerde ise ayakta yol Toplu taşımada ayakta yolcu kısıtlaması sonrası vatandaşlar uygulama hakkında meraklı sorular sormaya başladı. Peki, toplu taşımada ayakta yolcu kısıtlaması nasıl uygulanacak? Hangi toplu taşıma araçlarında ayakta yolcu yasak? Metro, tramvay, metrobüslerde ise ayakta yolcu yasak mı? Toplu taşımada ayakta yolcu kısıtlaması nedir?

Valiliklere gönderilen genelgede toplu taşımada ayakta yolcu kısıtlamasının nasıl uygulanacağının detaylarına yer verildi. Peki, Toplu taşımada ayakta yolcu kısıtlaması nedir? Toplu taşımada ayakta yolcu kısıtlaması nasıl uygulanacak? Hangi toplu taşıma araçlarında ayakta yolcu almak yasak mı? Metro, tramvay, metrobüslerde ise ayakta yolcu yasak mı?

TOPLU TAŞIMADA AYAKTA YOLCU KISITLAMASI NEDİR?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dün akşam Kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamada vaka ve vefat sayılarındaki kısmi yükselişten derin üzüntü duyduğunu belirterek, yeni tedbirler aldıklarını duyurdu. Erdoğan, "Toplu taşımada tüm illerimizde ayakta yolcu alınmasına kesinlikle müsaade edilmeyecektir. Riskli illerde İl Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla kapasite sınırlamasına da gidilebilecektir" dedi.

METRO, TRAMVAY, METROBÜSLERDE İSE AYAKTA YOLCU YASAK MI?

Bugün öğlen saatlerinde valiliklere gönderilen genelgede toplu taşımada 'ayakta yolcu' kısıtlamasının nasıl uygulanacağının detaylarına yer verildi. Genelgeye göre minibüs ve otobüslerde ayakta yolcu alınmasına kesinlikle müsaade edilmeyecek.

Metro, tramvay, metrobüslerde ise ayakta yolcu sayısını il/ilçe umumi hıfzıssıhha kurulları belirleyecek.

TOPLU TAŞIMADA AYAKTA YOLCU KISITLAMASI NASIL UYGULANACAK?

- Minibüs/midibüsler ile koltuk kapasitelerinde herhangi bir seyreltme ve kaldırılma yapılmayan otobüsler gibi iç hacim bakımından fiziki mesafe kurallarının uygulanamayacağı şehir içi toplu ulaşım araçlarında ayakta yolcu alınmasına kesinlikle müsaade edilmeyecek.

- Bunların dışında kalan raylı sistem araçları (metro, tramvay vb.), metrobüsler ve koltuk kapasiteleri seyreltilmiş/kaldırılmış otobüsler gibi ayakta yolcu taşıma ağırlıklı toplu ulaşım araçlarında; fiziki mesafe kurallarına aykırı olmayacak şekilde hangi oranda/sayıda ayakta yolcu alınabileceği il/ilçe umumi hıfzıssıhha kurulları tarafından tespit edilecek.

- Raylı sistem araçları (metro, tramvay vb.), metrobüsler ve koltuk kapasiteleri seyreltilmiş/kaldırılmış otobüslerde ayakta alınabilecek yolcu sayısını belirtir levha/tabela herkesin görebileceği şekilde asılacak ve ayaktaki yolcuların durabileceği yerler fiziki olarak işaretlenmek suretiyle ilanı sağlanacak.