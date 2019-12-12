Toplu Taşıma şoförlerine yangın eğitimi verildi

12.12.2019 13:31 | Son Güncelleme: 12.12.2019 13:37

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı bünyesinde hizmet sunan otobüs şoförlerine yangın eğitimi verildi.



İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı ekipler tarafından gerçekleştirilen eğitimlerde şoförlere, yangınlara karşı nasıl tedbir alınması, yangın anında neler yapılması gerektiği, ilk müdahalenin nasıl yapılacağı, nerelere haber verileceği gibi konularda hem teorik hem de pratik eğitimler sunuldu.



Ulaşım Dairesi Başkanlığından yapılan açıklamada, "Periyodik olarak belli zaman aralıkları ile gerçekleştirilen eğitim programları ile Büyükşehir Belediyesi bünyesinde görev yapan toplu taşıma şoförlerinin bilinç ve kabiliyetlerinin arttırılarak olası durumlar karşısında etkin şekilde müdahalede bulunması amaçlanmaktadır. Bu kapsamda toplu taşıma şoförlerine yönelik yangın eğitimi sunuldu. Teorik ve pratik eğitimler ile olası araç yangınlarına anında müdahale edebilecek. Önümüzdeki süreçte de toplu taşıma şoförlerimize yönelik eğitim çalışmalarımız devam edecek" ifadeleri kullanıldı. - SAKARYA

Kaynak: İHA