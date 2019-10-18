Toplu taşıma şoförlerine öfke kontrolü semineri

18.10.2019 16:16

Antalya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım A.Ş ile Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odası işbirliğiyle şehir içi toplu ulaşımda hizmet veren şoförlere yönelik öfke kontrolü semineri verildi. Seminerde gösterdikleri duyarlı ve örnek davranışlardan dolayı yolcuların takdirini toplayan şoförler de ödüllendirildi.



AESOB Toplantı Salonu'nda gerçekleşen seminerde Akdeniz Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Bölümü Dekanı Prof. Dr. Mustafa Gülmez tarafından toplu ulaşımdaki şoförlere 'Öfke Kontrolü ve Yönetimi' başlıklı eğitim verildi. Seminere Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Dairesi Başkanı Nurettin Tonguç, AESOB Başkanı Adlıhan Dere, Antalya Otobüsçüler Odası Başkanı Yasin Arslan ve toplu ulaşım esnafı katıldı. Prof. Dr. Mustafa Gülmez, şoför esnafının daha kaliteli bir hizmet verebilmesi ve hem vatandaşların hem de şoförlerin mutlu olması için seminerde bir araya geldikleri ifade etti. Öfkenin normal bir insani duygu olduğunu söyleyen Prof. Dr. Gülmez, "Öfkenin tanımını, sebeplerini ve nedenlerini öğrenebilirsek daha rahat bir şekilde bastırabiliriz. Öfke vücudun bir tepkisi ve reaksiyon göstermesidir. Otobüs içerisinde yolcular arasında ve şoför-yolcu arasında yaşanan olaylar sırasında öfke kontrolü önemlidir. Yolcular ve şoförler birbirleriyle empati kurabilmeli. İki tarafın birbiriyle güzel iletişim kurması, gülümseyip, selam vermesi önemli. Bu eğitimlerin periyodik olarak yapılması lazım" dedi.



"Hedef iyi hizmet, mutlu şoför"



Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Dairesi Başkanı Nurettin Tonguç, yolcu- şoför etkileşimini, hizmet sunum kalitesini arttırmak, şoförlerin gün içinde yaşadıkları stresi kontrol altına almalarını sağlamak amacıyla eğitim semineri düzenlediklerini söyledi. Nurettin Tonguç, Antalya'ya gelen yerli ve yabancı misafirlere iyi hizmet eden mutlu şoförler hedeflediklerini ifade ederek, "Toplu ulaşımda taşıyanı ve taşınanı çok önemsiyoruz. Antalya'da günde yaklaşık 370 bin biniş yapılıyor Ayrıca örnek olan şoförlerimizi de ödüllendiriyoruz. Bundan sonra bu eğitimlere devam edeceğiz. Sadece otobüs değil taksi kullanan esnafımızla da eğitimler yapacağız" diye konuştu.



Antalya Otobüsçüler Odası Başkanı Yasin Arslan da, Antalya ulaşımının Türkiye'de kalite anlamında zirvede olduğunu belirterek, "Araçlarımızla, güvenliğimizle, ödeme kolaylığımızla, araç telefonlarımızla, çağrı merkezimiz gibi hizmetlerle ile zirvedeyiz" dedi.



AESOB Başkanı Adlıhan Dere de turizmin başkenti olan Antalya'da turistlere ve Antalyalılara en iyi hizmeti verebilmek için bu gibi eğitim seminerlerinin önemine dikkat çekti. Seminer kapsamında salonda bulunan ulaşım esnafı nefes alma egzersizleri ve sakinleşme egzersizleri yaptı. Toplantının ardından çağrı merkezine gelen aramalarla vatandaşın memnuniyetini ve teşekkürünü alan, basına konu olan kahramanlıkları ile hayat kurtaran ve güler yüzlü davranış sergileyen toplu ulaşım şoförlerine ödül verildi. Otobüse binen her vatandaşa "Günaydın, Hoş geldiniz" diyerek hitap eden Avni Karaöz ve Ulaşım A.Ş şoförü Osman Seçmen ile yolculuk sırasında kalp krizi geçiren bir vatandaşı hastaneye yetiştiren Tahsin Gedik'e gömlek ve kravat hediye edildi. - ANTALYA

Kaynak: İHA