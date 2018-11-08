Toplu Taşıma Şoförlerine Empati Eğitimi Verildi
Antalya'daki toplu taşıma araçlarında görevli sürücülere empati eğitimi verildiği bildirildi.
Antalya'daki toplu taşıma araçlarında görevli sürücülere empati eğitimi verildiği bildirildi.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, "İş Sağlığı ve
Güvenliği" eğitimleri kapsamında Antalya'da görev yapan 550 toplu taşıma şoförü empati konusunda bilgilendirildi.
Ulaşım A.Ş. İşletim Müdürü Serhat İlter ve Antalya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire
Başkanlığı Toplu Taşıma Şube Müdürlüğü yetkililerinin katılımı ile düzenlenen eğitimler 3 gün sürdü.
Eğitim kapsamında toplu taşıma
sürücülerine sürüş tekniklerinin yanı sıra, toplu taşıma yönetmeliğinde dikkat edilmesi
gereken hususlar anlatıldı.