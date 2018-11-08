Toplu Taşıma Şoförlerine Empati Eğitimi Verildi

Antalya'daki toplu taşıma araçlarında görevli sürücülere empati eğitimi verildiği bildirildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, "İş Sağlığı ve

Güvenliği" eğitimleri kapsamında Antalya'da görev yapan 550 toplu taşıma şoförü empati konusunda bilgilendirildi.

Ulaşım A.Ş. İşletim Müdürü Serhat İlter ve Antalya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire

Başkanlığı Toplu Taşıma Şube Müdürlüğü yetkililerinin katılımı ile düzenlenen eğitimler 3 gün sürdü.

Eğitim kapsamında toplu taşıma

sürücülerine sürüş tekniklerinin yanı sıra, toplu taşıma yönetmeliğinde dikkat edilmesi

gereken hususlar anlatıldı.