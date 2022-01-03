Toplu taşıma minibüsü traktöre çarptı: 4 yaralı - Haberler
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Toplu taşıma minibüsü traktöre çarptı: 4 yaralı

Toplu taşıma minibüsü traktöre çarptı: 4 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde toplu taşıma minibüsünün traktöre çarpması sonucu 4 kişi yaralandı.

MANİSA (İHA) - Manisa'nın Alaşehir ilçesinde toplu taşıma minibüsünün traktöre çarpması sonucu 4 kişi yaralandı. Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde, Alaşehir'den Killik Mahallesi istikametine giden Nevzat D. (34) yönetimindeki 45 ZB 206 plakalı toplu taşıma minibüsü, saat 08.30 sıralarında Işıklar Mahallesi mevki'inde, Cafer Okumuş yönetimindeki 45 SA 3451 Plakalı traktöre çarptı. Kazada traktör sürücüsü Cafer Okumuş (55), toplu taşıma minibüsünde yolcu olarak bulunan G.Y. (29), B.K. ve Ö.Y.T. hafif şekilde yaralandı. Yaralılar Alaşehir'deki özel bir hastanede tedavi altına alınırken jandarma kazayla ilgili çalışma başlattı. - MANİSA

Toplu taşıma minibüsü traktöre çarptı: 4 yaralı

Toplu taşıma minibüsü traktöre çarptı: 4 yaralı

Toplu taşıma minibüsü traktöre çarptı: 4 yaralı

Toplu taşıma minibüsü traktöre çarptı: 4 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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